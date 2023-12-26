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На ремонт всех сетей в Уфе потребуется 30 лет

К 2053 году в Уфе должны быть отремонтированы все сети. Но это не точно

26 декабря 2023, 03:38
Фото: 1MI

На ремонт всех сетей в Уфе потребуется 30 лет

Износ труб составляет от 70 до 80%.

Столице Башкирии требуется 30 лет на капитальный ремонт всех сетей в городе. Об этом сообщает «Коммерсантъ Башкортостан» со ссылкой на «Уфаводоканал».

Осенью в муниципальном предприятии «Уфимские инженерные сети» признали, что износ труб приблизился к критической отметке.

В предприятии, подконтрольной мэрии, признали, что в Уфе изношены почти все теплосети
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Масштабы коммунального коллапса оценили и в городской администрации — летом там заявляли об износе 80% водопроводных труб и 70% канализационных сетей. По мнению замгендиректора «Уфаводоканала» по капитальному строительству Флорида Багаева причина проблемы заключается в том, что большинство сетей построены в 60-е — 80-е годы и ни разу не реконструировались.

В предприятии рассказали, что работы, проведённые в 2023 году и запланированные на 2024 год, затрагивают 2% городских сетей. Такой объём работ в 15,2 раза превышает те, что проведены в 2021 и 2022 году. По итогам 2023 и 2024 годов затраты на капитальный ремонт составят 2,8 млрд рублей, из них 80% — средства Фонда национального благосостояния РФ. Ранее мы отмечали, что траты Республики Башкортостан на жилищно-коммунальное хозяйство в 2024 году вырастут на 5,5 млрд рублей.

«Уфаводоканал», чьим гендиректором является депутат Курултая Александр Иванов, в этом году оказался втянут в череду коммунальных аварий. Недавно на проспекте Салавата Юлаева прорвало коллектор 1989 года постройки. В декабре госпредприятие было уличено в загрязнении реки Белой.

«Уфаводоканал» привлекли за загрязнение
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#Общество#Город#Уфа#ЖКХ#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Уфаводоканал
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