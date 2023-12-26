К 2053 году в Уфе должны быть отремонтированы все сети. Но это не точно

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Столице Башкирии требуется 30 лет на капитальный ремонт всех сетей в городе. Об этом сообщает «Коммерсантъ Башкортостан» со ссылкой на «Уфаводоканал».
Осенью в муниципальном предприятии «Уфимские инженерные сети» признали, что износ труб приблизился к критической отметке.
Масштабы коммунального коллапса оценили и в городской администрации — летом там заявляли об износе 80% водопроводных труб и 70% канализационных сетей. По мнению замгендиректора «Уфаводоканала» по капитальному строительству Флорида Багаева причина проблемы заключается в том, что большинство сетей построены в 60-е — 80-е годы и ни разу не реконструировались.
В предприятии рассказали, что работы, проведённые в 2023 году и запланированные на 2024 год, затрагивают 2% городских сетей. Такой объём работ в 15,2 раза превышает те, что проведены в 2021 и 2022 году. По итогам 2023 и 2024 годов затраты на капитальный ремонт составят 2,8 млрд рублей, из них 80% — средства Фонда национального благосостояния РФ. Ранее мы отмечали, что траты Республики Башкортостан на жилищно-коммунальное хозяйство в 2024 году вырастут на 5,5 млрд рублей.
«Уфаводоканал», чьим гендиректором является депутат Курултая Александр Иванов, в этом году оказался втянут в череду коммунальных аварий. Недавно на проспекте Салавата Юлаева прорвало коллектор 1989 года постройки. В декабре госпредприятие было уличено в загрязнении реки Белой.