К 2053 году в Уфе должны быть отремонтированы все сети. Но это не точно

В предприятии рассказали, что работы, проведённые в 2023 году и запланированные на 2024 год, затрагивают 2% городских сетей. Такой объём работ в 15,2 раза превышает те, что проведены в 2021 и 2022 году. По итогам 2023 и 2024 годов затраты на капитальный ремонт составят 2,8 млрд рублей, из них 80% — средства Фонда национального благосостояния РФ. Ранее мы отмечали, что траты Республики Башкортостан на жилищно-коммунальное хозяйство в 2024 году вырастут на 5,5 млрд рублей.