«Проснулись будто в Венеции»: как в центре Уфы целый дом едва не сварился в кипятке

В итоге жители остались как без питьевой воды, так и воды для того, чтобы помыть посуду, постирать вещи, умыться. К этой проблеме прибавились испорченные палисадники, грязные тротуары. Люди обратились в диспетчерскую с просьбой привезти воду в цистерне, чтобы можно было хотя бы ополоснуться, смыть за собой в туалете. Игорь, общавшийся с сотрудниками водоканала по телефону, рассказал, что там обещали разобраться в ситуации, но вежливо напомнили: «через 12 часов после аварии можем предоставить вам воду». В ответ на его возмущение о том, что люди сидят без неё пятые сутки, ему сказали: «11 августа у вас была вода!».