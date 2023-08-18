«Проснулись будто в Венеции»: как в центре Уфы целый дом едва не сварился в кипятке

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В ночь с 15 на 16 августа жители дома на Комсомольской, 21/1 в Уфе «проснулись как в Венеции» — прорыв трубопровода затопил двор дома. Люди бьют тревогу и считают, что дом нужно спасать.
«Дом построен на совесть!» — единодушно восклицают Варвара Ильинцева и Лилия Зарипова (имена и фамилии изменены — прим. ред.), заселившиеся в дом спустя год после его открытия в 1994 году. Игорь Трунов соглашается с ними: «Двадцать лет мы не знали проблем. Мы радовались, какой у нас хороший дом. По истечению двадцати лет нужен был всего лишь капитальный ремонт. Его начали делать, но некачественно».
Бедствия начались 8 лет назад. Летом 2015 года жильцы, выглянув из окон и выйдя из подъездов, ужаснулись — палисадники смыло водой, во дворе невозможно пройти, а некоторые машины утонули на полколеса. Несколько часов глиняная вода била из-под земли, затопляя подвал, тротуары, парковочные места. Тогда люди впервые обратились к властям с просьбой заменить трубы. По словам Татьяны Глазьевой, ставшей в 2022 году председателем дома, трубы уже тогда были негодными. Но комиссия по благоустройству сочла просьбы людей несущественными. Со слов жильцов, «Уфаводоканал» ограничился установкой хомута на месте прорыва. Такое латание дыр привело к тому, что вода стала просачиваться через другие места изношенных труб, в том числе напрямую в подвал дома 21/1, объясняют жильцы.
Уже тогда жители соседних домов обращали внимание ответственных организаций на то, что при аварийных случаях не работает точечное отключение водоснабжения. Из-за этого приходится оставлять без воды целый квартал. Например, если возникают проблемы на проспекте Октября, 10/1 или Комсомольской, 19, страдают жильцы всей округи.
Как говорят жители, с 2015 года аварийные ситуации повторялись каждый год, иногда — по три раза. В 2022 году авария произошла перед отопительным сезоном. «Всему городу давали отопление, а мы две недели ждали, пока всем домом не начали жаловаться» — вспоминает Игорь. С тех пор инициативные жильцы обращались в разные инстанции, участвовали в общегородских форумах управдомов с одной целью — добиться замены труб.
Но чиновники отсылали их к профильной организации — «Уфаводоканалу». В апреле 2022 года на Республиканском форуме «Управдом» Татьяна Глазьева напрямую обратилась к представителю «Уфаводоканала»: «Наш двор изрыт, асфальт — взломан. Пока работы не принесли дополнительных затрат, замените нам участок транзитной трубы». Тогда, по словам Татьяны, ей обещали сделать ремонт, но с места дело не сдвинулось, снова всё закатали в асфальт.
Этим августом ситуация стала критической. Вечером 11 числа из транзитного трубопровода начала пробиваться холодная вода. На следующий день аварийные службы не смогли приехать, потому что в «Уфаводоканале», как якобы сказали жителям дома 21/1, «четыре бригады на весь город». На третий день сделали ремонт, аварию устранили, а яму засыпали песком и застелили асфальтом. Ночью по стенам пошла вибрация. Жители подумали, что трубы сейчас разорвутся. Оказывается, по квартирам дали воду, но из-за высокого давления трубы едва выдерживали напора.
А следующим утром, по словам Игоря Трунова, «люди проснулись как в Венеции». Вода стала поступать в подвал, где находится электрическое вводно-распределительное устройство (ВРУ) дома. Грязная река дошла до проезжей части улицы Комсомольской.
В ночь с 15 на 16 августа проезд перед домом 21/1 превратился в реку с бурлящим потоком — прорвало трубу горячего водоснабжения БашРТС. Люди не могли попасть в подъезд, потому что двор залило кипятком.
Жители обратились в МЧС, однако, с их же слов, вместо спасателей во двор приехал наряд полиции. С какой целью, неизвестно. 16 августа на Комсомольскую, 21/1 все же прибыл уполномоченный представитель ведомства, выслушавший жильцов многострадального дома.
В итоге жители остались как без питьевой воды, так и воды для того, чтобы помыть посуду, постирать вещи, умыться. К этой проблеме прибавились испорченные палисадники, грязные тротуары. Люди обратились в диспетчерскую с просьбой привезти воду в цистерне, чтобы можно было хотя бы ополоснуться, смыть за собой в туалете. Игорь, общавшийся с сотрудниками водоканала по телефону, рассказал, что там обещали разобраться в ситуации, но вежливо напомнили: «через 12 часов после аварии можем предоставить вам воду». В ответ на его возмущение о том, что люди сидят без неё пятые сутки, ему сказали: «11 августа у вас была вода!».
Асфальт под ногами сырой. То и дело приходится наступать на влажную глину, которую намыло несколько дней назад. Грязь прилипает к обуви, растаскивается по тротуару. «А в МЧС сказали, что никакого потопа нет — лужица» — нервно смеётся Татьяна. «Это ещё сухо, БашРТС успели как-то устранить последствия. Мы уже несколько дней ходим по этой грязи».
Спускаемся в подвал. Сразу же видны разводы на подпорной стене, а штукатурка на ней начала осыпаться. Татьяна показывает на пол — грунт выглядит, как русло пересохшей реки. Но песок сырой, свежий. Подвал хорошо обустроен — новый трубопровод, металлические двери, электроузел.
Но чем глубже мы продвигаемся в подвал, тем мягче становится под ногами, пока не приходится резко остановиться и попятиться. Действительно, напротив ВРУ жижа ещё не успела разойтись. «Расстояние до распределителя — один кирпичик. Я вчера всю ночь не спала, дежурила, смотрела — лишь бы вода не поднялась, и весь дом не замкнуло» — объясняет Татьяна.
Выходя из подвала, она останавливается и на минуту замолкает. Кажется, что за несколько дней ожесточённой борьбы и бессонных ночей самоотверженная женщина больше всего расстроилась из-за палисадника и недавно высаженных деревьев. «Всё коту под хвост» — вздыхает она, показывая на вытоптанный экскаватором газон
Бригада «Уфаводоканала», занимавшаяся устранением утечки, работала почти сутки. Уставшие, раздражённые и не выспавшиеся рабочие в грязной яме искали место прорыва, выкачивали воду, меняли трубу, а ещё успели поменять задвижку между домами Комсомольская, 16 и 18. На вопрос, какие перспективы, один из них ответил: «Когда сделаем, ребят, тогда и сделаем. Ничего не можем сказать. Посмотрите, в каком состоянии труба!”
Другой рабочий предлагает сфотографировать. «Смотри не упади!» — предостерегает он. На дне сырой ямы — труба, рассечённая щелью.
В 5:30 утра 17 августа по квартирам снова пошла вода — только холодная, но хотя бы не ржавая, нормальная. Увы, радовались жильцы не долго — в 10:00 снова отключили. Дело в том, что задвижки должны быть у каждого дома. Но так как на несколько домов она всего одна, снова отключили воду на весь квартал. Теперь начали устранять прорыв из трубы диаметров в 200 мм под бойлерной — вода под большим напором затопляет гаражи. Латать дыры, по мнению активистки, нерационально — из-за изношенности труб прорыв случится в другом месте: «В „Уфаводоканале“ обещали заменить всю трубу, а в итоге заменили всего 4 метра». Нужно менять всё водоснабжение.
Жители бьют тревогу — обзванивают все инстанции, обращаются в ЦУР, министерства, УЖХ Советского района, к вице-премьеру. «Люди приезжают с садов, а воды — ни горячей, ни холодной — нет!» — возмущается Лилия Зарипова. «Извините, у нас полдома — семьи с грудничками. А у нас питьевой воды нет!» — соглашается Игорь.
Выходов из ситуации жильцы дома видят всё меньше. Татьяна Глазьева обратилась за помощью к председателю Госжилнадзора Артуру Давлетшину и премьер-министру республики Андрею Назарову. 14 августа она подала заявление на имя начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Марата Латыпова с просьбой содействовать в разрешении проблем с аварийными задвижками «Уфаводоканала», заменой аварийных труб, бесперебойным водоснабжением и подготовкой к отопительному сезону. В заявлении она описала ситуацию:
«В течение 10 лет наш дом и его фундамент, подвал и подпорные стены с торца 4-го подъезда затапливают транзитные трубы „Уфаводоканала“
Также в письме в МЧС отмечено, что аварийные ситуации серьёзно угрожают повреждением электросистемы, мешают подготовке к отопительному сезону и ведут к разрушению дома.
Почему же обыденная проблема превращается в изматывающий процесс? — Татьяна Глазьева уверена, что дело в слабости городской администрации: «У них нет настроя на контакт с людьми. Раньше через управдомы можно было поднять какие-то вопросы, чтобы их решить. Сейчас их сделали глухими. В президиумах номинальные лица зачитывают тусклые доклады. В результате потерян контакт с руководством города».
Сложностей добавляет геологическая обстановка. Татьяна Глазьева рассказала, что от их дома до ТРЦ «Планета» под землёй идёт карстовая галерея. Дом 21/1 стоит на бетонной наливной подушке над подземным озером, а со стороны проспекта Октября к дому идут три подземных реки. Из-за этого дом начинает трескаться, что усугубляют частые подмывания фундамента вследствие прорывов в водоснабжении. Более того, жильцы считают, что дом находится в сейсмоактивном районе — два раза землетрясения приводили к тому, что в квартирах шатались люстры и диваны.
Разрыв коммуникацией касается и переписок с инстанциями — ответы на запросы либо запаздывают, либо являются отпиской. Также, по словам инициативных граждан, Центр управления регионом стирает их комментарии под постами в соцсетях. В доказательство того, что посты стираются, жители начали делать скриншоты своих записей. А министерство ЖКХ республики, вместо того, чтобы принять меры, снова направляет отчаявшихся граждан в «Уфаводоканал».
Смысла обращаться в «Уфаводоканал» граждане не видят — в диспетчерской отвечают, что денег нет, аварий хватает и без этого дома. В подтверждение того, насколько всё плачевно в организации, Татьяна показывает фотографию латунного шарового крана: «В 2021 году мы покупали его водоканалу на трубу водоснабжения. У них самих старый вентиль нечем было заменить. Для них хомут заменить — проблема!»
Чтобы наглядно показать, как у городских властей обстоят дела с диалогом с горожанами, Татьяна рассказала о следующем эпизоде. 16 августа председатель дома обратилась в Управление гражданской защиты с просьбой помочь с водообеспечением жителей 190 квартир. Но чиновники вместо того, чтобы помочь, начали обвинять активистку во лжи:
На меня набросился мужик из УГЗ, начал орать, что я всё вру, на самом деле у нас есть вода, что весь дом сошёл с ума, а жильцы нарочно нагнетают ситуацию»
В конце концов возникает ощущение, что жильцы выживают сами по себе. Управляющая компания — «ЖЭУ 55» - бессильна влиять на водоканал. В УЖХ Советского района тоже отвечают, что ничем не могут помочь. «В общем, какой-то фильм „Дурак“. Юрия Быкова Сегодня только говорили про него — ситуация один в один. Я — дурак, и ещё несколько дураков!» — с истеричным смехом подытоживает Татьяна.
Редакция Mkset, к которой обратились отчаявшиеся жители, отправила официальные запросы в мэрию Уфы, Госжилнадзор, министерство ЖКХ, главное управление МЧС по РБ, к руководству «Уфаводоканала» и «БашРТС».
В последней ответили, что рядом с домом на Комсомольской, 21/1 транзитных трубопроводов горячего водоснабжения нет, так как здание является конечным в сети. По словам специалиста компании, в августе по инициативе «БашРТС» ГВС не отключалось. Также в этом жилом квартале не фиксировались утечки в трубах, принадлежащих организации. Все повреждения и отключения как горячего, так и холодного водоснабжения были связаны с аварийными ситуациями на сетях «Уфаводоканала».
Говоря о причинах аварий, администрация Уфы соглашается с жильцами. В мэрии нам ответили, что в большинстве случаев утечки на трубопроводах случаются из-за износа водопропроводных сетей. «На сегодняшний день износ составляет порядка 80% сетей водопровода и более 70% сетей канализации» — такие печальные данные приводит администрация. Также мнение городских властей и местных жителей совпадает и в необходимости капитального ремонта трубопроводов: «Устранить и локализовать место повреждения мелким локальным ремонтом (установка хомута) не представляется возможным, необходим капитальный ремонт поврежденных участков трубопроводов, находящихся на балансе ГУП РБ „Уфаводоканал“. Этим и объясняется увеличение количества аварийных отключений».
Наша редакция отправила официальный запрос руководству ГУП РБ «Уфаводоканал» с целью узнать их видение ситуации. К сожалению, на момент публикации ответ не получен. Зато мы узнали, что за последние три года государственное предприятие наращивает финансовые показатели — если в 2020 году «Уфаводоканал» был убыточен, то в 2021 году чистая прибыль составила 1,4 млн рублей, а в прошлом — 2,1 млн. Всего в 2022 году было выручено 3,6 млрд рублей.
Стоит отметить, что предприятие часто замешано в судебных разбирательств. На данный момент «Уфаводоканал» является ответчиком в 57 делах на сумму в 2,9 млрд рублей. В качестве истца — в 209 делах на 1,9 млрд рублей.
В мае 2023 года стало известно, что генеральный директор ГУП РБ «Уфаводоканал» Александр Иванов выдвигается в депутаты Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан VII созыва. В праймериз, проведённый «Единой Россией», Иванов участвовал по территории Стеклозаводского избирательного округа (город Салават).
Нельзя сказать, что жильцы просто наблюдают за разрушением дома. Десять лет назад начали благоустраивать двор, добились ремонта детского сада, обустройства пожарных проездов. Через Верховный суд снесли гаражи. Поменяли узел отопления. Коллективными усилиями им удалось поменять водоканальные задвижки и трубы, благодаря чему в подвале прекратились утечки.
Так или иначе, люди устают. «Каждая авария заканчивалась скандалом и боем — эта ситуация уже морально изматывает» — переживает Игорь.
Но слова Лилии Зариповой, высказывающей поддержку Татьяне Глазьевой, звучат как предостережение для тех, кто думает — «разберёмся с этой Глазьевой, и всё будет в порядке»:
«Вы не думайте, что она одна борется. Мы так же страдаем, так же мучаемся. А обвиняют одну Татьяну! Но мы, жители этого дома, полностью поддерживаем нашего председателя!»
Как быть в такой ситуации жильцам, Mkset спросил у уфимского юриста в сфере ЖКХ Радика Сулатнова. «Советую начать с жалобы в управляющую, потом — в ГЖИ, затем в суд с понуждением виновной стороны о приведении в нормативное состояние сетей» — ответил эксперт.
Если ситуация не изменится, жители готовы к следующему шагу — обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову и председателю следственного комитета Александру Бастрыкину. «У нас очень много неравнодушных людей, готовых нам помочь. Но вокруг городской администрации активных почти не осталось. До тех пор, пока мы их не качнём, они не побегут!» — спокойно говорит Татьяна. Её упорству и готовности защитить дом хочется верить.
О том, с какими проблемами сталкиваются жители «памятника культурного наследия» на Новомостовой, 25, мы писали ранее.