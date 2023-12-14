В Башкирии приняли дефицитный бюджет на 2024 год

Ранее сообщалось, что доходы республиканской казны в 2024 году планировались в размере 289 млрд рублей, а расходы — 299 млрд рублей. Однако затем доходная и расходная части были пересмотрены в сторону увеличения на 1,9 млрд, в первую очередь за счёт роста поступлений с акцизов и налогов на доходы физических лиц. В то же время заметно снизились прогнозы о доходах с налогов на прибыль организаций. На 400 млн рублей должны повыситься поступления из федерального бюджета.