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Бюджет Башкирии на 2024 год урезает расходы на здравоохранение

В Башкирии приняли дефицитный бюджет на 2024 год

14 декабря 2023, 08:59
Фото: 1MI

Бюджет Башкирии на 2024 год урезает расходы на здравоохранение

Дефицит составит 10 млрд рублей.

Депутаты Курултая приняли в окончательном чтении проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит составит 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что доходы республиканской казны в 2024 году планировались в размере 289 млрд рублей, а расходы — 299 млрд рублей. Однако затем доходная и расходная части были пересмотрены в сторону увеличения на 1,9 млрд, в первую очередь за счёт роста поступлений с акцизов и налогов на доходы физических лиц. В то же время заметно снизились прогнозы о доходах с налогов на прибыль организаций. На 400 млн рублей должны повыситься поступления из федерального бюджета.

Таким образом, доходы составят 290,9 млрд рублей, расходы — 300,9 млрд рублей. Самая крупная статья расходов — образование, на которое уйдёт 78,2 млрд рублей (здесь и далее данные приводятся без учёта поправок на 1,9 млрд). На втором месте — социальная политика с 67,7 млрд рублей. На поддержку национальной экономики уйдёт 52 млрд рублей.

По сравнению с нынешним годом больше всего вырастут расходы на ЖКХ — почти на 5,5 млрд. На 1,7 млрд вырастут расходы на образование. На 1,6 млрд — на культуру и кинематографию. Наибольшее падение в абсолютных значениях продемонстрирует статья «Национальная экономика» — на 10,4 млрд рублей. Физкультура и спорт недосчитаются 3 млрд, а здравоохранение — 2,5 млрд рублей.

В процентном соотношении динамика расходов выглядит так (по статьям расходов)*:

  • Обслуживание государственного (муниципального долга) + 39,5%
  • Жилищно-коммунальное хозяйство +26,66%
  • Культура и кинематография +18,09%
  • Общегосударственные вопросы +10,84%
  • Средства массовой информации +2,90%
  • Образование +2,27%
  • Социальная политика -2,1%
  • Межбюджетные трансферы -5,43%
  • Здравоохранение -7,83%
  • Национальная экономика -16,81%
  • Нацбезопасность и правоохранительная деятельность -19,98%
  • Физкультура и спорт -38,24%
  • Национальная оборона -42,96%
  • Охрана окружающей среды -71,38%
    *расчёты приведены без учёта инфляции

Ранее эксперт, комментируя Mkset.ru ситуацию в здравоохранении, заявил, что тотальное недофинансирование — главная проблема российского здравоохранения.

#Общество#Экономика#Бюджет#Финансы#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Курултай
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