В Башкирии приняли дефицитный бюджет на 2024 год

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Депутаты Курултая приняли в окончательном чтении проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит составит 10 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что доходы республиканской казны в 2024 году планировались в размере 289 млрд рублей, а расходы — 299 млрд рублей. Однако затем доходная и расходная части были пересмотрены в сторону увеличения на 1,9 млрд, в первую очередь за счёт роста поступлений с акцизов и налогов на доходы физических лиц. В то же время заметно снизились прогнозы о доходах с налогов на прибыль организаций. На 400 млн рублей должны повыситься поступления из федерального бюджета.
Таким образом, доходы составят 290,9 млрд рублей, расходы — 300,9 млрд рублей. Самая крупная статья расходов — образование, на которое уйдёт 78,2 млрд рублей (здесь и далее данные приводятся без учёта поправок на 1,9 млрд). На втором месте — социальная политика с 67,7 млрд рублей. На поддержку национальной экономики уйдёт 52 млрд рублей.
По сравнению с нынешним годом больше всего вырастут расходы на ЖКХ — почти на 5,5 млрд. На 1,7 млрд вырастут расходы на образование. На 1,6 млрд — на культуру и кинематографию. Наибольшее падение в абсолютных значениях продемонстрирует статья «Национальная экономика» — на 10,4 млрд рублей. Физкультура и спорт недосчитаются 3 млрд, а здравоохранение — 2,5 млрд рублей.
В процентном соотношении динамика расходов выглядит так (по статьям расходов)*:
Ранее эксперт, комментируя Mkset.ru ситуацию в здравоохранении, заявил, что тотальное недофинансирование — главная проблема российского здравоохранения.