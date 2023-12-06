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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

Уфаводоканал прокомментировал потоп из-за порыва канализации в Уфе

Выведен из работы: Названа предварительная причина потопа из канализации в Уфе

6 декабря 2023, 08:09
Фото: mkset.ru

Уфаводоканал прокомментировал потоп из-за порыва канализации в Уфе

На месте происшествия побывал корреспондент Mkset.

Ранее сегодня в Уфе в результате порыва коллектора на проспекте Салавата Юлаева. В результате десятки машин, находившихся поблизости оказались затопленными по капот. Над устранением последствий внештатной ситуации работают аварийные службы. На место также выехал глава октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

Ситуацию Mkset прокомментировал главный инженер Уфаводоканала Павел Серебряков. По его словам, в настоящий момент поврежденный участок коллектора выведен из работы. Все стоки в полном объёме перекачиваются по второй резервной нитке канализационного коллектора.

«Планируется аварийное-восстановительные работы для восстановления и запуска поврежденного канализационного коллектора. Работы будут проведены в течение суток ориентировочно», — отметил Серебряков.

Предварительная причина обрушения — это подвижки грунтов, но точная причина будет установлена после проведения аварийных работ. Данный канализационный коллектор 1989 года постройки, степень износа его также будет оценена по результатам аварийных работ, добавил инженер.

#Происшествия#Город#Видео#Новости Уфы#Азамат Нухов#Горячая вода#Прорыв канализации#Уфаводоканал#Канализация
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