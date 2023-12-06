Выведен из работы: Названа предварительная причина потопа из канализации в Уфе

Ранее сегодня в Уфе в результате порыва коллектора на проспекте Салавата Юлаева. В результате десятки машин, находившихся поблизости оказались затопленными по капот. Над устранением последствий внештатной ситуации работают аварийные службы. На место также выехал глава октябрьского района Уфы Сергей Плотников.