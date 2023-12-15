«Уфаводоканал» привлекли за загрязнение

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Башкирская природоохранная прокуратура проверила «Уфаводоканал». Выяснилось, что предприятие нарушает законодательство в сфере охраны окружающей среды.
Недавно «Уфаводоканал» оказался в центре скандала — прорвало канализацию возле проспекта Салавата Юлаева.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, предприятие занимается централизованным водоотведением в столице Башкирии. Сточные воды очищаются и сбрасываются в Белую. Но в ведомстве установили, что уровень загрязняющих веществ превышает нормативы.
Октябрьский районный суд пошёл навстречу прокуратуре, обязав ГУП РБ «Уфаводоканал» произвести очистку сточных вод надлежащим образом.
В сентябре 2023 года директор предприятия стал депутатом Курултая. За несколько недель до этого «Уфаводоканал» сотрясали происшествия и недовольство горожан.