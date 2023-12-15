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В Башкирии госпредприятие привлекли к ответственности за загрязнение Белой

«Уфаводоканал» привлекли за загрязнение

15 декабря 2023, 05:08
Фото: 1MI

В Башкирии госпредприятие привлекли к ответственности за загрязнение Белой

Загрязнение превысило рамки дозволенного.

Башкирская природоохранная прокуратура проверила «Уфаводоканал». Выяснилось, что предприятие нарушает законодательство в сфере охраны окружающей среды.

Недавно «Уфаводоканал» оказался в центре скандала — прорвало канализацию возле проспекта Салавата Юлаева.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры, предприятие занимается централизованным водоотведением в столице Башкирии. Сточные воды очищаются и сбрасываются в Белую. Но в ведомстве установили, что уровень загрязняющих веществ превышает нормативы.

Октябрьский районный суд пошёл навстречу прокуратуре, обязав ГУП РБ «Уфаводоканал» произвести очистку сточных вод надлежащим образом.

В сентябре 2023 года директор предприятия стал депутатом Курултая. За несколько недель до этого «Уфаводоканал» сотрясали происшествия и недовольство горожан.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Прокуратура#Идэль Гумеров#Уфаводоканал
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