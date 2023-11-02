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Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Большинство тепловых сетей в Уфе изношены

В предприятии, подконтрольной мэрии, признали, что в Уфе изношены почти все теплосети

2 ноября 2023, 16:20
Фото: 1MI

Большинство тепловых сетей в Уфе изношены

Устаревшие трубы часто становятся причиной проблем для жителей города.

Муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети» призналось, что в Уфе изношены большинство тепловых сетей.

Ранее городские власти рассказывали о том, что в столице Башкирии изношены 80% сетей водопровода и 70% сетей канализации. Это становится частой причиной прорывов трубопроводов, утечек канализационных отходов и подтопления подвалов.

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В МУП УИС назвали цифру износа теплосетей — устарели 70% труб. Уставным капиталом в 930 миллионов рублей владеет администрация Уфы. Она являлась поставщиком услуг по госконтрактам на сумму 7,137 млрд рублей.

К настоящему моменту предприятие находится в процессе банкротства, его конкурсным управляющим является Дмитрий Молин. Не считая того, что он является руководителем других банкротящихся организаций, он являлся учредителем «Петротрейс Сервисиз», занимавшейся разработкой программного обеспечения. Также в его «портфеле» ликвидированный «Белорецкий водоканал». Сейчас он владеет 75% уставного капитала консалтингового центра «Алгоритмы города».

Ранее мы рассказывали о том, как Уфа попала в череду прорывов теплопровода.

#Общество#Город#Уфа#ЖКХ#Новости Уфы#Идэль Гумеров#МУП УИС
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