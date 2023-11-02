В предприятии, подконтрольной мэрии, признали, что в Уфе изношены почти все теплосети

К настоящему моменту предприятие находится в процессе банкротства, его конкурсным управляющим является Дмитрий Молин. Не считая того, что он является руководителем других банкротящихся организаций, он являлся учредителем «Петротрейс Сервисиз», занимавшейся разработкой программного обеспечения. Также в его «портфеле» ликвидированный «Белорецкий водоканал». Сейчас он владеет 75% уставного капитала консалтингового центра «Алгоритмы города».