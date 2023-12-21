«Известия»: Максимальные в 2023 году зафиксированы в сфере ИТ

Результаты исследований экспертов рекрутингового портала hh.ru показали, что в этом году в категории высшего и среднего менеджмента максимальный размер оплаты труда предлагался в отрасли ИТ.

Сообщается, что в выборку вошли 10 млн предложений работодателей. На вершине зарплатного рейтинга оказалась должность руководителя группы разработки. Исследование показало, что трудоустроившимся по этой вакансии в среднем готовы платить 193 500 рублей в месяц. Вторую позицию занимает должность директора по информационным технологиям (CIO) с медианной зарплатой 151 400 рублей, пишет russian.rt.com. Замыкают тройку лидеров вакансии коммерческого директора (CCO), размер оплаты труда которого составляет 151 400 рублей, а также финансового директора (CFO) с таким же уровнем заработной платы.