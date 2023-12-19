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В Исландии после землетрясения началось извержение вулкана

В Исландии после землетрясения началось извержение вулкана

19 декабря 2023, 05:03
Фото: piqsels.com
На полуострове Рейкьянес, расположенном на юге Исландии, зафиксировано новое извержение вулкана, следствие последнего землетрясения, как сообщает Iceland Monitor. Это явление становится уже четвертым в течение трех последних лет, подчеркивая непредсказуемую природу этого региона.

Согласно данным, магнитуда последнего землетрясения, предположительно, достигла 4,2, что вызвало начало извержения вулкана, пишет RT. Этот феномен приковал внимание ученых и общественности, подчеркивая необходимость более глубокого изучения сейсмической активности и вулканических процессов в этом регионе.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Исландии 11 ноября из-за увеличившегося числа землетрясений и возможности извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Это привлекло внимание специалистов, которые активно проводят мониторинг, чтобы лучше понять и предсказать подобные события в будущем.

#Ученые#Землетрясение#Извержение вулкана
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