В Исландии после землетрясения началось извержение вулкана

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Исландии 11 ноября из-за увеличившегося числа землетрясений и возможности извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Это привлекло внимание специалистов, которые активно проводят мониторинг, чтобы лучше понять и предсказать подобные события в будущем.