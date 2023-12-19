В Исландии после землетрясения началось извержение вулкана

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:07
Согласно данным, магнитуда последнего землетрясения, предположительно, достигла 4,2, что вызвало начало извержения вулкана, пишет RT. Этот феномен приковал внимание ученых и общественности, подчеркивая необходимость более глубокого изучения сейсмической активности и вулканических процессов в этом регионе.
Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Исландии 11 ноября из-за увеличившегося числа землетрясений и возможности извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Это привлекло внимание специалистов, которые активно проводят мониторинг, чтобы лучше понять и предсказать подобные события в будущем.