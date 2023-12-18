Стали известны наиболее востребованные профессии 2023 года

Как информирует RT, ссылаясь на ТАСС, наиболее востребованными работниками в этом году оказались менеджеры по продажам. Число соответствующих вакансий, открытых на платформе онлайн-рекрутинга HH.ru, составило 750 тысяч, или 7,5% от общего числа вакансий в РФ.