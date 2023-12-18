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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Стали известны наиболее востребованные профессии 2023 года

Стали известны наиболее востребованные профессии 2023 года

18 декабря 2023, 15:41
Фото: Midjourney
Россиянам рассказали, каких специалистов в уходящем году активнее всего нанимали на отечественном рынке труда.

Как информирует RT, ссылаясь на ТАСС, наиболее востребованными работниками в этом году оказались менеджеры по продажам. Число соответствующих вакансий, открытых на платформе онлайн-рекрутинга HH.ru, составило 750 тысяч, или 7,5% от общего числа вакансий в РФ.

Далее в рейтинге следуют профессии кассира и продавца розницы: для представителей этих профессий открыли 675 тысяч рабочих мест, или 6,7% всех предложений.

Третьими в топ востребованных профессий вошли водители, для которых в этом году предоставили 4,3% всех вакансий. Близкие к топовым позиции также заняли врачи, операторы колл-центров, бухгалтеры, повара.

#Рынок труда#Работа#Вакансии#Профессия
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