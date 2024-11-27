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Рынок труда

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Ноябрь
Психологами в Уфе работают опасные шарлатаны
27 ноября, 10:39
Октябрь
Уфа перестает вселять надежду
10 октября, 11:40
Уфимцы себя не ценят
10 октября, 08:27
Мужчины этой профессии внезапно стали завидными женихами
9 октября, 04:07
Хватит это терпеть!
7 октября, 15:38
Где работать пенсионеру в Башкирии
1 октября, 15:31
Сентябрь
Татарстан снова обогнал Башкирию
9 сентября, 08:32
Рядовым сотрудникам в Уфе готовы платить по ₽400000
6 сентября, 05:19
Август
Топ-10 вакансий Башкирии назвала министр труда
13 августа, 06:48
Зарплаты в Башкирии подняли на 31%
7 августа, 09:51
Июнь
Центр занятости Уфы: как встать на учет в 2024 году и размер пособия по безработице
19 июня, 12:02
Май
В Башкирии выросли зарплаты
7 мая, 04:53
Апрель
В Башкирии названы вакансии с самыми высокими зарплатами
У водителей, машинистов и гендиректоров — самые высокие зарплаты в Башкирии, к такому выводу пришли аналитики портала HeadHunter.
5 апреля, 06:27
Февраль
Стали известные новые данные о безработице в Башкирии
13 февраля, 08:02
Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни
12 февраля, 05:36
Январь
Самыми востребованными сотрудниками в Уфе стали военные и рабочие оборонного завода
Некоторым категориям работников предлагаются зарплаты от 100 тыс рублей.
16 января, 08:04
Безработица в Башкирии сохраняется на стабильно низком уровне
7 января, 05:55
Декабрь 2023
«У меня брат такой»: глава минтруда Башкирии высказалась о вахтовиках
По мнению Ивановой, дело не в зарплатах, а в «привычке».
24 декабря 2023, 10:15
Число безработных в Башкирии достигло минимума
5 декабря 2023, 04:38
Ноябрь 2023
Три вакансии на одного безработного: чиновник из Башкирии посетовал на гуманитариев
30 ноября 2023, 09:30

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