Яблоки подешевели, цены на яйца стабильно растут. Как изменились цены в Башкирии

К концу прошлой недели цены на яйца перевалили за 110 рублей. На 11 декабря они стоили 113,67 рублей за десяток. За неделю инфляция ускорилась с 3,6% до 3,8%. Ещё быстрее дорожают огурцы — +5,7%. Неизменными остались цены на печенье, сметану, детские фруктово-ягодные консервы. Более 1% прибавили репчатый лук, картофель, свёкла, мороженая неразделанная рыба, морковь, соль, маргарин.