mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Стало известно, как изменились цены в Башкирии за неделю

Яблоки подешевели, цены на яйца стабильно растут. Как изменились цены в Башкирии

15 декабря 2023, 06:30
Фото: 1MI

Стало известно, как изменились цены в Башкирии за неделю

Инфляция для некоторых видов продуктов ускорилась.

Башкортостанстат опубликовал отчёт о средних ценах на отдельные продукты.

Вчера стало известно, что цены на яйца выросли настолько, что исчезли с прилавков крупных гипермаркетов.

В Уфе закончились яйца
Узнать подробнее

К концу прошлой недели цены на яйца перевалили за 110 рублей. На 11 декабря они стоили 113,67 рублей за десяток. За неделю инфляция ускорилась с 3,6% до 3,8%. Ещё быстрее дорожают огурцы — +5,7%. Неизменными остались цены на печенье, сметану, детские фруктово-ягодные консервы. Более 1% прибавили репчатый лук, картофель, свёкла, мороженая неразделанная рыба, морковь, соль, маргарин.

Колбасы продолжили дешеветь — варёная колбаса сбросила 0,4% с ценника, полукопчёная и варёно-копчёная — 1,9%. Более, чем на 1% подешевели подсолнечное масло, творог, помидоры, чёрный чай, пшеничная мука и детские овощные консервы.

Вчера Владимир Путин попытался объяснить рост цен на яйца. Президенту страны пришлось извиняться перед гражданами.

#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Цены#Инфляция#Идэль Гумеров#Башкортостанстат
Подпишитесь
Из Уфы откроются авиарейсы в Тбилиси
Сегодня, 05:48
«Уфаводоканал» привлекли за загрязнение
Сегодня, 05:08
На уход за территориями у зданий органов власти в Уфе потратят 76 млн рублей
Вчера, 16:29
«Наполовину голая»: после жалоб местных жителей в Уфе уберут «ободранную» елку
Вчера, 14:52
Покупатели последних квартир Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»
Сегодня, 09:17