Яблоки подешевели, цены на яйца стабильно растут. Как изменились цены в Башкирии

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Башкортостанстат опубликовал отчёт о средних ценах на отдельные продукты.
Вчера стало известно, что цены на яйца выросли настолько, что исчезли с прилавков крупных гипермаркетов.
К концу прошлой недели цены на яйца перевалили за 110 рублей. На 11 декабря они стоили 113,67 рублей за десяток. За неделю инфляция ускорилась с 3,6% до 3,8%. Ещё быстрее дорожают огурцы — +5,7%. Неизменными остались цены на печенье, сметану, детские фруктово-ягодные консервы. Более 1% прибавили репчатый лук, картофель, свёкла, мороженая неразделанная рыба, морковь, соль, маргарин.
Колбасы продолжили дешеветь — варёная колбаса сбросила 0,4% с ценника, полукопчёная и варёно-копчёная — 1,9%. Более, чем на 1% подешевели подсолнечное масло, творог, помидоры, чёрный чай, пшеничная мука и детские овощные консервы.
Вчера Владимир Путин попытался объяснить рост цен на яйца. Президенту страны пришлось извиняться перед гражданами.