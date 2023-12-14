В Уфе закончились яйца

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Фото из популярного уфимского гипермаркета поделились читатели Mkset. Как видно на снимке, в отделе, где, судя по вывеске, должны быть яйца — пустые полки.
По данным Росстата, в 2023 году стоимость десятка куриных яиц в республике составила 109,48 рублей. Таким образом, с начала года цена на яйца выросла на 37,12 рублей или 51,3%.
Ситуацию с подорожанием яиц ранее прокомментировали в региональном Минсельхозе. Так, цены на яйца планируется стабилизировать благодаря предстоящим поставкам из Азербайджана и Турции.
О значительном повышении цен на яйца сегодня в рамках прямой линии высказался президент Владимир Путин. «Яичную инфляцию» президент объяснил «сбоем в работе правительства».
«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил — честно говорю, это прямая речь: „У граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше и на мясо куриное“. Знаете что произошло? У нас идет все-таки небольшое повышение доходов — спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан, — отметил Путин.
Президент Владимир Путин признал проблему с подорожанием куриных яиц и куриного мяса. По его словам, рост цен на куриные яйца составил 40%. Как пояснил президент, это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.