Яичная инфляция в Башкирии продолжается

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В Башкирии обновились данные об инфляции. Продолжают дорожать лекарства, овощи и молочная продукция.
Сильнее всего снова подорожали огурцы. Теперь, по данным Башкортостанстата, килограмм обойдётся в среднем за 140,4 рубля. Взлетели также цены на сыры, макароны, вермишель. При этом значительно подешевели колбасы, свёкла и сахар.
За неделю не изменились цены на детские мясные и фруктово-ягодные консервы и баранину.
Среди лекарств подешевел только валидол, в то время как препараты на основе эргоферона и нимесулида остались такими же дорогими. Меньше, чем на процент подорожали корвалол, аллохол, анальгетики, левомеколь, ренгалин. Более, чем на полтора процента подорожали метамизол натрия и поливитамины.
Яйца верно подбираются к новой высоте — 110 рублей за десяток. По данным статистики, к 4 декабря они стоили уже 109,48 рублей — за неделю рост составил 3,6%. Среди продуктов питания стремительнее дорожают только огурцы.
Мы писали о том, кто виноват во взлёте «яичной инфляции». Также мы попробовали посчитать, насколько по официальным данным подорожал новогодний стол.