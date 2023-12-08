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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Башкирии продолжают расти цены на яйца

Яичная инфляция в Башкирии продолжается

8 декабря 2023, 13:21
Фото: 1MI

В Башкирии продолжают расти цены на яйца

Подорожали также лекарства, зубные щётки и туалетная бумага.

В Башкирии обновились данные об инфляции. Продолжают дорожать лекарства, овощи и молочная продукция.

Сильнее всего снова подорожали огурцы. Теперь, по данным Башкортостанстата, килограмм обойдётся в среднем за 140,4 рубля. Взлетели также цены на сыры, макароны, вермишель. При этом значительно подешевели колбасы, свёкла и сахар.

За неделю не изменились цены на детские мясные и фруктово-ягодные консервы и баранину.

Среди лекарств подешевел только валидол, в то время как препараты на основе эргоферона и нимесулида остались такими же дорогими. Меньше, чем на процент подорожали корвалол, аллохол, анальгетики, левомеколь, ренгалин. Более, чем на полтора процента подорожали метамизол натрия и поливитамины.

Яйца верно подбираются к новой высоте — 110 рублей за десяток. По данным статистики, к 4 декабря они стоили уже 109,48 рублей — за неделю рост составил 3,6%. Среди продуктов питания стремительнее дорожают только огурцы.

Мы писали о том, кто виноват во взлёте «яичной инфляции». Также мы попробовали посчитать, насколько по официальным данным подорожал новогодний стол.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Инфляция#Идэль Гумеров#Яйца
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