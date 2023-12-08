Яичная инфляция в Башкирии продолжается

Среди лекарств подешевел только валидол, в то время как препараты на основе эргоферона и нимесулида остались такими же дорогими. Меньше, чем на процент подорожали корвалол, аллохол, анальгетики, левомеколь, ренгалин. Более, чем на полтора процента подорожали метамизол натрия и поливитамины.