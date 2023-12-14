mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Президент Владимир Путин оценил вероятность проведения второй волны мобилизации

Владимир Путин высказался о второй волне мобилизации в России

14 декабря 2023, 10:41
Фото: Midjourney

Президент Владимир Путин оценил вероятность проведения второй волны мобилизации

Вопрос был задан президенту в ходе итоговой пресс-конференции сегодня, 14 декабря.

Как заявил президент Владимир Путин, необходимости в новой волне мобилизации нет. Он также напомнил, что в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года в России были призваны порядка 300 тысяч человек.

«У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали 300 тысяч человек. После этого мы начали большую кампанию по привлечению людей на добровольной основе. В этом году по контракту в Российскую армию уже набрано 486 тысяч человек. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не кончается. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — подчеркнул президент.

Ранее в рамках прямой линии с президентом прозвучал вопрос о том, когда наступит мир. По словам Владимир Путина, мир наступит в тот момент, когда Россия «достигнет своих целей», которые, как подчеркнул президент, «не меняются».

#Общество#Владимир Путин#Путин#Частичная мобилизация#СВО#Контрактная служба#Участники СВО#Добровольцы
Подпишитесь
Владимир Путин сказал, когда наступит мир
Сегодня, 09:34
В Башкирии приняли дефицитный бюджет на 2024 год
Сегодня, 08:59
«Пиара не было»: Скандал с российскими биатлонистками в Уфе получил продолжение
Сегодня, 08:04
Названы категории граждан в Башкирии, которым в январе поднимут пенсии
Сегодня, 06:44
С начала года стоимость яиц в Башкирии выросла на 51,3%
Сегодня, 05:45
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12