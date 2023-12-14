Владимир Путин высказался о второй волне мобилизации в России

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Как заявил президент Владимир Путин, необходимости в новой волне мобилизации нет. Он также напомнил, что в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года в России были призваны порядка 300 тысяч человек.
«У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали 300 тысяч человек. После этого мы начали большую кампанию по привлечению людей на добровольной основе. В этом году по контракту в Российскую армию уже набрано 486 тысяч человек. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не кончается. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — подчеркнул президент.
Ранее в рамках прямой линии с президентом прозвучал вопрос о том, когда наступит мир. По словам Владимир Путина, мир наступит в тот момент, когда Россия «достигнет своих целей», которые, как подчеркнул президент, «не меняются».