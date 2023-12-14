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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Владимир Путин сказал, когда наступит мир

Владимир Путин сказал, когда наступит мир

14 декабря 2023, 09:34
Фото: 1MI
Вопрос о том, когда наступит мир, прозвучал в рамках прямой линии и большой пресс-конференции с президентом сегодня, 14 декабря.

В рамках прямой линии и большой пресс-конференции с Владимиром Путиным президент ответил на вопрос о том, когда наступит мир.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации и ее нейтральном статусе», — заявил президент.

Помимо этого, президент напомнил о том, что одной из главных целей спецоперации — демилитаризация Украины. По его словам, в настоящий момент Украина практически не производит военную технику, а то, что предоставляют ей союзники, — уничтожают российские войска.

#Политика#Общество#В мире#СВО#Участники СВО#Прямая линия с Владимиром Путиным 2023. Онлайн-трансляция
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