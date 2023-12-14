Владимир Путин сказал, когда наступит мир

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В рамках прямой линии и большой пресс-конференции с Владимиром Путиным президент ответил на вопрос о том, когда наступит мир.
«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации и ее нейтральном статусе», — заявил президент.
Помимо этого, президент напомнил о том, что одной из главных целей спецоперации — демилитаризация Украины. По его словам, в настоящий момент Украина практически не производит военную технику, а то, что предоставляют ей союзники, — уничтожают российские войска.