Не яйцами едиными. Как изменились цены в Башкирии за месяц

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Стало известно, как изменились цены в Башкирии за месяц. Обновлённую информацию представил Башстат.
Ранее мы рассчитали, как изменилась цена новогоднего стола. Самое дорогое удовольствие — красная икра.
По сравнению с октябрём средняя цена на молоко подросла на 1,5% — с 66,64 до 67,20 ₽. Меньше одного процента прибавили куриная окорочка, живая и охлаждённая рыба, мясные консервы, подсолнечное масло, овощные детские консервы, пшено, варенье и повидло, овсяные хлопья, яблоки и сухофрукты.
Некоторые товары подешевели — например, лимоны, морковь, лук, картофель, макаронные изделия и хлеб из ржаной муки. Сильнее всего подешевели апельсины — на 15%. Стоит отметить, что эти фрукты всё равно почти в полтора раза дороже, чем в прошлом году.
Наибольший рост продемонстрировали огурцы — на 67,2% к предыдущему месяцу. Однако они все ещё стоят дешевле, чем год назад. Значительно подорожали куриные яйца — на 21,7% (в первую неделю декабря они оттолкнулись и от предыдущей планки в 105,70 рублей, почти достигнув 110 рублей). К декабрю 2022 года яйца прибавили к цене 50,2%.
Значительно выше среднегодового значения инфляции подорожали помидоры (20,8%). Также подорожали виноград, бананы, капуста, груши, свёкла, овсяные крупы, вермишель, гречка, горох и фасоль, манная крупа, пшеничный хлеб, сухие супы, пряники.
Недавно стало известно, что в Россию разрешили завоз турецких яиц. Способно ли это переломить ситуацию с ценами и куда делись местные производители — читайте в нашем материале.