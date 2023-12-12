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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Башкирии за месяц подорожали молоко, яйца и капуста

Не яйцами едиными. Как изменились цены в Башкирии за месяц

12 декабря 2023, 06:14
Фото: 1MI

В Башкирии за месяц подорожали молоко, яйца и капуста

Некоторые продукты подорожали более, чем в полтора раза с прошлого года.

Стало известно, как изменились цены в Башкирии за месяц. Обновлённую информацию представил Башстат.

Ранее мы рассчитали, как изменилась цена новогоднего стола. Самое дорогое удовольствие — красная икра.

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По сравнению с октябрём средняя цена на молоко подросла на 1,5% — с 66,64 до 67,20 ₽. Меньше одного процента прибавили куриная окорочка, живая и охлаждённая рыба, мясные консервы, подсолнечное масло, овощные детские консервы, пшено, варенье и повидло, овсяные хлопья, яблоки и сухофрукты.

Некоторые товары подешевели — например, лимоны, морковь, лук, картофель, макаронные изделия и хлеб из ржаной муки. Сильнее всего подешевели апельсины — на 15%. Стоит отметить, что эти фрукты всё равно почти в полтора раза дороже, чем в прошлом году.

Наибольший рост продемонстрировали огурцы — на 67,2% к предыдущему месяцу. Однако они все ещё стоят дешевле, чем год назад. Значительно подорожали куриные яйца — на 21,7% (в первую неделю декабря они оттолкнулись и от предыдущей планки в 105,70 рублей, почти достигнув 110 рублей). К декабрю 2022 года яйца прибавили к цене 50,2%.

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Значительно выше среднегодового значения инфляции подорожали помидоры (20,8%). Также подорожали виноград, бананы, капуста, груши, свёкла, овсяные крупы, вермишель, гречка, горох и фасоль, манная крупа, пшеничный хлеб, сухие супы, пряники.

Недавно стало известно, что в Россию разрешили завоз турецких яиц. Способно ли это переломить ситуацию с ценами и куда делись местные производители — читайте в нашем материале.

#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Инфляция#Идэль Гумеров
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