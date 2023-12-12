Не яйцами едиными. Как изменились цены в Башкирии за месяц

Наибольший рост продемонстрировали огурцы — на 67,2% к предыдущему месяцу. Однако они все ещё стоят дешевле, чем год назад. Значительно подорожали куриные яйца — на 21,7% (в первую неделю декабря они оттолкнулись и от предыдущей планки в 105,70 рублей, почти достигнув 110 рублей). К декабрю 2022 года яйца прибавили к цене 50,2%.