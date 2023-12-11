В Башкирию будут завозить яйца из Турции. У нас нет своих?

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Published Сегодня, 08:51
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Россельхознадзор разрешил завозить яйца из Турции. Об этом сообщает сайт федеральной службы.
Цены на куриные яйца вызвали ажиотаж в обществе. Они росли на протяжении ноября, а в начале декабря динамика не изменилась. В министерстве торговли считают, что виноваты сами люди — рост цен в ведомстве связывают с высоким сезонным спросом.
С 8 декабря в Россию разрешён ввозить столовые яйца турецких производителей. Речь идёт о 17 предприятиях, до этого аналогичное разрешение получили 4 турецких фабрики. Продукция, поставляемая из этой страны, будет проверяться на содержание вредных и запрещённых веществ в рамках государственного мониторинга.
Мнением о «яичной инфляции» поделился доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики Центрального аппарата Уфимского федерального исследовательского центра РАН Ильдар Узбекович Зулькарнай.
Экономист считает, что рост цен на куриные яйца вызван двумя причинами. Первая заключается в том, что, действительно, резко вырос спрос на куриные яйца. Наиболее бедные слои населения стали больше покупать наиболее дешевые и доступные им продукты. К этим продуктам относятся куриные яйца и куриное мясо (взамен дорогой говядины).
— А нарастить производство мгновенно невозможно, т. к. надо построить фермы, вырастить куриц-несушек и т. д. Вот и получается, что при росте спроса и прежнем уровне производства куриных яиц цена на них растет. — И. Зулькарнай.
В качестве меры, призванной увеличить предложение на рынке, выступает разрешение турецким предприятиям ввозить продукцию в Россию.
Сложная ситуация на международных рынках стала второй причиной. Дело в том, что для производства куриц-несушек наша страна покупала яйца в Нидерландах. Но из-за санкций они недоступны. Почему же использовались голландские курицы-несушки? — По мнению Ильдара Узбековича, отечественные курицы-несушки, выросшие из отечественных яиц, уступают в производительности импортным. То есть, они способны дать меньше яиц, а это делает цену на яйца дороже.
Резюмируя, экономист делает вывод — в основе обоих причин лежат западные санкции против России и наши антисанкции, когда мы отказываемся завозить куриные яйца из-за рубежа. По мнению Ильдара Зулькарная, возможно, что ранее ввоз яиц из Турции был под запретом, так как Россельхознадзор разрешил ввозить их только сейчас.
Альтернативную точку зрения представил кандидат экономических наук Рустем Раисович Шайахметов. Он считает, что турецким производителям выгодно экспортировать яйца в Россию. При этом надо учитывать, что для производства яиц турецкие партнёры используют импортное зерно (в том числе — из России). К высоким издержкам приводит и дорогое электричество. Значит, делает вывод наш собеседник, эффективность в птицеводстве у них выше.
Рустем Раисович не согласен с тем, что в России не хватает мощностей для собственного производства.
— В России достаточно мощностей для производства яиц, но наши компании привыкли к низкой конкуренции. Создание ажиотажа позволяет повышать цены, чем они и пользуются. — Р. Шайахметов.
Отвечая на вопрос, что мешает реализации продукции местных производителей в торговых сетях, Рустем Шайахметов сказал, что для башкирских производителей нет ограничений. Дело в продвижении своей продукции. Активно это делают, по его словам, такие предприятия, как акционерное общество «Рощинский» и агропромышленный комплекс «Алексеевский» (оба имеют фирменные торговые точки).
Приход иностранной продукции должен привести к тому, что динамика изменится: с приходом импортёров предложение товара повысится, поэтому рост цен приостановится — считает эксперт.
«Яичная инфляция», тем временем, продолжается. За первую неделю декабря цены выросли на 3,6%.