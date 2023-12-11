В Башкирию будут завозить яйца из Турции. У нас нет своих?

Сложная ситуация на международных рынках стала второй причиной. Дело в том, что для производства куриц-несушек наша страна покупала яйца в Нидерландах. Но из-за санкций они недоступны. Почему же использовались голландские курицы-несушки? — По мнению Ильдара Узбековича, отечественные курицы-несушки, выросшие из отечественных яиц, уступают в производительности импортным. То есть, они способны дать меньше яиц, а это делает цену на яйца дороже.