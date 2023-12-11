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Известен график работы медучреждений Башкирии в новогодние праздники

Глава Минздрава Башкирии озвучил график работы медучреждений в новогодние праздники

11 декабря 2023, 12:00
Фото: 1MI

Известен график работы медучреждений Башкирии в новогодние праздники

Информацию об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики озвучил глава ведомства Айрат Рахматуллин.

График работы медицинских учреждений в новогодние праздники Башкирии не изменится. В период с с 30 декабря по 8 января они будут функционировать в штатном режиме — поликлиники будут работать ежедневно с 08:00 до 17:00. Прием вызовов на дом будет осуществляться до 16:00.

Врачи в поликлиниках и на дому смогут выписывать необходимые лекарственные препараты — с 30 декабря, с 1 по 6 января, а также 8 января с 08:00 до 17:00.

Рахматуллин также заявил, что в новогодние каникулы жители республики смогут проходить медосмотры и диспансеризацию. Сделать это будет можно в рабочие часы поликлиник во все дни, кроме воскресенья, 7 января.

Напомним, ранее глава регионального Минтранса Александр Клебанов заявил об изменениях в расписании общественного транспорта. В частности, по его словам, планируется сократить количество автобусов, выходящих на рейсы, на 30%.

#Общество#Город#Медицина#Минздрав#Больницы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Азамат Нухов#Городская больница
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