Глава Минздрава Башкирии озвучил график работы медучреждений в новогодние праздники

График работы медицинских учреждений в новогодние праздники Башкирии не изменится. В период с с 30 декабря по 8 января они будут функционировать в штатном режиме — поликлиники будут работать ежедневно с 08:00 до 17:00. Прием вызовов на дом будет осуществляться до 16:00.



Врачи в поликлиниках и на дому смогут выписывать необходимые лекарственные препараты — с 30 декабря, с 1 по 6 января, а также 8 января с 08:00 до 17:00.