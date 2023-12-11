Глава Минздрава Башкирии озвучил график работы медучреждений в новогодние праздники

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
График работы медицинских учреждений в новогодние праздники Башкирии не изменится. В период с с 30 декабря по 8 января они будут функционировать в штатном режиме — поликлиники будут работать ежедневно с 08:00 до 17:00. Прием вызовов на дом будет осуществляться до 16:00.
Врачи в поликлиниках и на дому смогут выписывать необходимые лекарственные препараты — с 30 декабря, с 1 по 6 января, а также 8 января с 08:00 до 17:00.
Рахматуллин также заявил, что в новогодние каникулы жители республики смогут проходить медосмотры и диспансеризацию. Сделать это будет можно в рабочие часы поликлиник во все дни, кроме воскресенья, 7 января.
Напомним, ранее глава регионального Минтранса Александр Клебанов заявил об изменениях в расписании общественного транспорта. В частности, по его словам, планируется сократить количество автобусов, выходящих на рейсы, на 30%.