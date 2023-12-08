Путин объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
После церемонии в Кремле, посвященной Дню Героев Отечества, участники беседы с главой государства сообщили журналистам, что Владимир Путин дал согласие на участие в президентских выборах в 2024 году.
По словам участников, спикер парламента ДНР Артем Жога обратился с вопросом к Путину о его участии в президентских выборах в 2024 году. В свою очередь, президент РФ ответил положительно на этот вопрос, передаёт издание «ТАСС».
В настоящее время Путин занимает должность главы государства, но его полномочия истекают 7 мая 2024 года. Следующие президентские выборы назначены на 17 марта.