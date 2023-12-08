mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Путин объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году

Путин объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году

8 декабря 2023, 11:33
Фото: 1MI
В случае победы это будет его пятый срок во главе государства.

После церемонии в Кремле, посвященной Дню Героев Отечества, участники беседы с главой государства сообщили журналистам, что Владимир Путин дал согласие на участие в президентских выборах в 2024 году.

По словам участников, спикер парламента ДНР Артем Жога обратился с вопросом к Путину о его участии в президентских выборах в 2024 году. В свою очередь, президент РФ ответил положительно на этот вопрос, передаёт издание «ТАСС».

В настоящее время Путин занимает должность главы государства, но его полномочия истекают 7 мая 2024 года. Следующие президентские выборы назначены на 17 марта.

#Общество#Владимир Путин#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Яичная инфляция в Башкирии продолжается
Сегодня, 13:21
Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками
6 декабря, 13:17
Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей
6 декабря, 03:56
Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф
6 декабря, 03:32
Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе
6 декабря, 06:02
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12