Школьница из Брянска устроила стрельбу в гимназии

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии №5. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
По имеющейся информации школьника вооружилась охотничьим ружьём папы. Также некоторые телеграм-каналы передают, что к школе приехала машина Росгвардии. Под стрельбу девочки попали пятеро учащихся — ранено четверо, один погиб. Сама ученица совершила самоубийство.
В УМВД по Брянской области подтвердили произошедшее, однако пострадавшими в пресс-релизе ведомства называются 3 человека.
Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Девочка могла пойти на такой шаг из-за издевательств одноклассников.