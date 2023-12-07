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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Брянске девочка устроила стрельбу с жертвами

Школьница из Брянска устроила стрельбу в гимназии

7 декабря 2023, 07:16

В Брянске девочка устроила стрельбу с жертвами

Как сообщают источники, огонь был открыт из охотничьего ружья.

В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии №5. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

По имеющейся информации школьника вооружилась охотничьим ружьём папы. Также некоторые телеграм-каналы передают, что к школе приехала машина Росгвардии. Под стрельбу девочки попали пятеро учащихся — ранено четверо, один погиб. Сама ученица совершила самоубийство.

В УМВД по Брянской области подтвердили произошедшее, однако пострадавшими в пресс-релизе ведомства называются 3 человека.

Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Девочка могла пойти на такой шаг из-за издевательств одноклассников.

#Общество#Происшествия#Стрельба#Идэль Гумеров#Брянск#Скул-шуттинг
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