Школьница из Брянска устроила стрельбу в гимназии

По имеющейся информации школьника вооружилась охотничьим ружьём папы. Также некоторые телеграм-каналы передают, что к школе приехала машина Росгвардии. Под стрельбу девочки попали пятеро учащихся — ранено четверо, один погиб. Сама ученица совершила самоубийство.