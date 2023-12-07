Депутат из Башкирии пытался устроиться на работу с поддельным дипломом

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Уголовное дело завели на 62-летнего Евгения Копыткова председателя совета депутатов Благовещенского района в Башкирии.
В этом году Евгений Копытков стал заместителем директора в муниципальной организации. Для этой должности требовался диплом инженера-механика, который он предоставил. Однако университет заявил, что Копытков никогда не учился там.
В результате инцидента, было возбуждено уголовное по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, что привело к изъятию фальшивой квалификационной бумаги.
Сотрудники ФСБ по Республике Башкортостан информируют о том, что в настоящее время активно осуществляются мероприятия по сбору доказательственной базы для фиксации фактов незаконных действий.