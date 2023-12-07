mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Башкирии завели уголовное дело против депутата за подделку диплома

Депутат из Башкирии пытался устроиться на работу с поддельным дипломом

7 декабря 2023, 08:59
Фото: 1MI

В Башкирии завели уголовное дело против депутата за подделку диплома

Об этом сообщает ФСБ по РБ.

Уголовное дело завели на 62-летнего Евгения Копыткова председателя совета депутатов Благовещенского района в Башкирии.

В этом году Евгений Копытков стал заместителем директора в муниципальной организации. Для этой должности требовался диплом инженера-механика, который он предоставил. Однако университет заявил, что Копытков никогда не учился там.

В результате инцидента, было возбуждено уголовное по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, что привело к изъятию фальшивой квалификационной бумаги.

Сотрудники ФСБ по Республике Башкортостан информируют о том, что в настоящее время активно осуществляются мероприятия по сбору доказательственной базы для фиксации фактов незаконных действий.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Депутаты РБ#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Дефицит кадров: почему в Башкирии дорожают яйца?
Вчера, 09:46
Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками
Вчера, 13:17
Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей
Вчера, 03:56
Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф
Вчера, 03:32
Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе
Вчера, 06:02
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12