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Published Сегодня, 07:27

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Уфа вошла в топ-40 рейтинга городов высокого качества жизни

Уфа вошла в топ-40 рейтинга городов высокого качества жизни

23 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Мониторинг провели аналитики Финансового университета при правительстве РФ

Уфа заняла 36-е место в рейтинге качества жизни среди городов России. В рамках исследования были оценены социологические опросы населения, где людям предлагалось высказать свое мнение о комфортности жизни в своем городе. Основное внимание ученых было уделено материальному благополучию, проблемам деструктивного поведения, доступности образования и медицинским услугам, а также желанию горожан переехать в другой город.

Эксперты также принимали во внимание конфликты, которые возникают в обществе, включая конфликты с банками, страховыми компаниями и другими участниками рынка. Так, Уфа получила высокие оценки в категориях доступности культурных ценностей и возможностей для инновационного развития.

В результате исследования лучшими городами для проживания были признаны Москва, Грозный и Санкт-Петербург. На последних местах в рейтинге оказались Пермь, Саратов и Воронеж.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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