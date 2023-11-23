Уфа вошла в топ-40 рейтинга городов высокого качества жизни

Уфа заняла 36-е место в рейтинге качества жизни среди городов России. В рамках исследования были оценены социологические опросы населения, где людям предлагалось высказать свое мнение о комфортности жизни в своем городе. Основное внимание ученых было уделено материальному благополучию, проблемам деструктивного поведения, доступности образования и медицинским услугам, а также желанию горожан переехать в другой город.