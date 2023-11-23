Уфа вошла в топ-40 рейтинга городов высокого качества жизни

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Уфа заняла 36-е место в рейтинге качества жизни среди городов России. В рамках исследования были оценены социологические опросы населения, где людям предлагалось высказать свое мнение о комфортности жизни в своем городе. Основное внимание ученых было уделено материальному благополучию, проблемам деструктивного поведения, доступности образования и медицинским услугам, а также желанию горожан переехать в другой город.
Эксперты также принимали во внимание конфликты, которые возникают в обществе, включая конфликты с банками, страховыми компаниями и другими участниками рынка. Так, Уфа получила высокие оценки в категориях доступности культурных ценностей и возможностей для инновационного развития.
В результате исследования лучшими городами для проживания были признаны Москва, Грозный и Санкт-Петербург. На последних местах в рейтинге оказались Пермь, Саратов и Воронеж.