Выживать без ненависти к детям: почему Башкирия оказалась на грани дефицита учителей

Сложнее всего молодым учителям и тем, у кого есть свои маленькие дети. Для них непривычно оставлять неотгулянными две-три недели отпуска, выходить с классом на отработки, проводить приёмку школы, готовиться к выставкам и конференциям, работать с сельсоветом. Несмотря на формально начавшийся отпуск, весь июнь проходит в детском лагере, экзаменах, ремонте кабинета. В обществе существует стереотип, что учителям очень повезло с длинными отпусками, плюс они всегда летом. Но за его время так и не удаётся восстановить силы.