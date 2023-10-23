Выживать без ненависти к детям: почему Башкирия оказалась на грани дефицита учителей

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Рекордно низкая безработица затрагивает все отрасли. Работодателям становится сложнее удерживать сотрудников и привлекать новых. Mkset решил узнать, насколько кадровая проблема актуальна для школ. Для этого мы изучили статистику, ознакомились с результатами исследований рынка труда и поговорили с руководителями школ и учителями.
По данным, которые нам предоставили в министерстве труда Башкирии, в системе образования есть дефицит кадров. Об этом говорят данные центров занятости. Так, школы и отделы образования предлагают 732 вакансии на должность «учитель». А резюме, соответствующих этой профессии, зарегистрировано всего 129. Таким образом, на 1 человека приходится 5 вакансий. В министерстве образования и науки республики нам рассказали, что общая численность работников общего образования составляет 53 334 человека.
На интерактивном портале службы занятости населения Башкирии представлена 21 позиция с названием «Учитель» (без специализации, таких как учитель русского языка, физики, биологии и т. д.). Например, стерлитамакской Гимназии №2 нужны пять учителей начальных классов. Всего по Башкирии требуется 189 таких специалистов. Наибольшую зарплату готовы платить в Бирске и Межгорье — до 40 и 35700 рублей. Среди уфимских учебных заведений самое высокое предложение — до 30 тысяч рублей (в описании профессии сказано, что речь идёт об учителе труда по швейному делу).
В профильных областях, где нужна специализация учителя, хуже всего дела обстоят с математиками. В республике для них насчитывается 111 свободных рабочих мест. Пяти школам Илишевского района требуется семь учителей математики. Пунктуальному, ответственному, стрессоустойчивому педагогу с высшим образованием готовы платить до 30 тысяч рублей. Больше всего математики ценятся в школе №2 города Ишимбай — их зарплата должна составлять до 52 тысяч.
Острее всего кадровую ситуацию ощущают сами учителя и руководители школ. Мы поговорили с Александрой Вавиловой (здесь и далее имя и фамилия изменены — прим. ред.), которая не один десяток лет проработала завучем в крупной школе в районном центре.
Она рассказала, что сейчас сложная ситуация со специалистами по математике и физике. Географию вынуждены преподавать пенсионеры. Уволиться они не могут — размер пенсии слишком мал. Да и заменить их, оказывается, некем. Выпускники педагогических вузов устраиваются в школы на 2-3 года, затем «у них наступает профвыгорание» — по словам нашей собеседницы, им не дают спокойно работать и учить детей.
— Молодёжь не идёт в школу. Ежегодно БГПУ им. М. Акмуллы заканчивают немало молодых физиков и математиков, но они не хотят идти в школу. Зарплата на ставку (оклад учителей в Башкирии составляет 8 817 рублей — прим. ред.) непривлекательна, молодой специалист по 1,5-2 ставки брать не решится, — объяснила женщина.
В школе, в которой работает Александра Вавилова, большой штат — около 80 учителей. Но и они вынуждены брать больше, чем 1,5 ставки — по 27-30 часов в неделю.
Кроме того, работникам приходится за свой счёт оборудовать класс, покупать мел, бумагу для проведения ВПР, моющие средства, делать ремонт. Растёт напряжение и во взаимоотношениях с родителями — их становится всё сложнее просить о помощи классу, а в конфликтных ситуациях «учитель перед родителем бесправен». И «никто его не защитит — ни директор, ни отдел образования».
Сложнее всего молодым учителям и тем, у кого есть свои маленькие дети. Для них непривычно оставлять неотгулянными две-три недели отпуска, выходить с классом на отработки, проводить приёмку школы, готовиться к выставкам и конференциям, работать с сельсоветом. Несмотря на формально начавшийся отпуск, весь июнь проходит в детском лагере, экзаменах, ремонте кабинета. В обществе существует стереотип, что учителям очень повезло с длинными отпусками, плюс они всегда летом. Но за его время так и не удаётся восстановить силы.
Александра сетует, что многое приходится делать «на показуху» — под лозунгом воспитания патриотизма. А это сказывается на качестве обучения — «каждый день в школе проходят какие-то мероприятия»:
— То один класс снимут с уроков, то другой. Учителя стонут: «Дайте нам спокойно учить детей!» — А. Вавилова.
В этом году ситуация настолько накалилась, что на усталость учителя начали жаловаться уже в сентябре. По словам опытного педагога, всему виной «постоянная гонка и напряжение»:
— С каждым годом напряжение растет. Я вроде уже закаленная, и то напрягает все это.
— А. Вавилова.
Ситуация выглядит неоднозначной, если обратиться к данным, которые есть у аналитиков портала для поиска работы HeadHunter. С одной стороны, сейчас в Башкирии преобладает рынок соискателя — это положение, когда безработным легче найти работу, чем работодателям — новых сотрудников. А значит, что рабочие и соискатели своим поведением определяют картину на рынке труда.
Кто диктует правила — работодатель или соискатель — можно узнать по специальному индексу, введённому специалистами hh.ru. Он подразумевает количество резюме на одну вакансию. Говоря проще, рассчитывается, какой конкурс на рабочее место. Если этот показатель меньше 4 — значит, это рынок соискателей. Если больше 8 — то начинается высокая конкуренция за рабочие места, а значит — рынок работодателей.
Так вот, по стране в сентябре этот индекс составлял 3,3 — столько «условно безработных» приходилось на рабочее место. В Башкирии — 3,5. Аналитики интерпретируют это как дефицит кадров. По сравнению с августом и июлем кадровый голод усугубился — тогда индекс составлял 3,6. В соседнем Татарстане ситуация интереснее — дефицит работников приближается к острому дефициту с показателем 3,1.
Но в сфере науки и образования ситуация прямо противоположная. Здесь на вакансию приходится 9,5 резюме! Значит, налицо высокий уровень конкуренции за рабочие места между теми, кто хочет стать учителем. По стране этот показатель равен 8. А в татарских в школах соблюдается «здоровое отношение между работодателями и соискателями» — 5,7 соискателей на 1 вакансию.
Эти цифры противоречат данным, которые приводит министерство труда — там говорят о том, что на 5 вакансий приходится всего лишь 1 резюме. Но, сравнив предлагаемую работодателями заработную плату в школах с другими сферами, мы можем понять, почему в школы не приходят учителя. Оказывается, в сентябре работодатели предлагали медианную заработную плату 47 303 рубля. У учителей же медианный предлагаемый уровень дохода составил 33 900 рублей.
Медианная заработная плата — значение, которое делит зарплаты пополам: в данном случае половина вакансий предполагает доход больше 47 303 рублей, половина — меньше 47 303 рублей. Для учителей в половине рабочих мест предлагают от 33 900 рублей, в половине — до этой суммы.
Для сравнения — в производстве и сервисном обслуживании предлагают около 70 тысяч рублей. Впрочем, даже это не помогает предприятиям справиться с нехваткой персонала.
В министерстве образования Башкирии считают, что решать проблему можно повышением заинтересованности молодёжи. Для этого в школах создаются профильные педагогические и психолого-педагогические классы. По мнению чиновников, это должно способствовать увеличению числа тех, кто выберет педагогическое образование. Тем, кто проникся перспективами учительской карьеры, предлагают целевое обучение в УУНиТ и БГПУ им. М. Акмуллы.
Но как же с маленькими зарплатами, на которые жалуются даже опытные специалисты? Выпускникам университетов и колледжей придумали «плюшки». Например, повышающий коэффициент в размере 0,3 от действующей оплаты. А тем, кто захотел работать на селе, обещают доплачивать 25%.
Затем министерство образования перечисляет компенсационные выплаты, доплаты, вознаграждения молодым специалистам и тем, кто готовит «стобалльников» по ЕГЭ, победителей олимпиад, а также учеников, желающих сдавать экзамены по башкирскому языку. Ещё действуют гранты, программа «Земский учитель», премии лучшим учителям и педагогам.
Остаётся неясным другой вопрос — почему нельзя повысить базовую заработную плату вместо того, чтобы заманивать молодёжь стимулирующими выплатами и надбавками?
Объяснить кадровую ситуацию в сфере образования мы попросили Рустема Ахунова, доктора экономических наук, заслуженного экономиста Башкирии.
Эксперт считает, что в республике «объективно существует значительный дефицит учителей»:
— По моим данным трёх-четырёхмесячной давности, в регионе не хватает примерно 700 учителей. Учитывая достаточно существенную инфляцию и коррекцию зарплат в экономике в большую сторону, я полагаю, что дефицит усилился, — признался экономист.
Причину усиления кадрового голода экономист видит во «временном лаге», характерном для государственных секторов экономики. Как пояснил Ахунов, в бюджетной сфере невозможно быстро отреагировать на изменения заработных плат — бюджет закладывается на следующий год. Речь идёт, главным образом, о школах, финансируемых государством. Эксперт считает, что заработная плата учителей значительно ниже, чем средняя по экономике. Его исследования данных Росстата показывают, что отношение средней зарплаты учителей к средней зарплате наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц составляет 95,8% по стране.
Также экономист рассказал о причинах расхождений в данных официальной статистики и анализа, проведённого порталом HeadHuner. По его мнению, несоответствие происходит из-за того, что государственные бюджетные школы не могут себе позволить размещать вакансии на частном портале, так как эта услуга платная.
— На мой взгляд, складывается ситуация, когда [на сервисах по поиску работы] видна потребность в учителях только для частных школ. Вероятно, и там существует дефицит хороших, качественных учителей, — предположил эксперт.
Отвечая на наш вопрос о том, как частные школы влияют на рынок труда, составляя конкуренцию государственным, Рустем Ахунов сказал, что в масштабах всего рынка труда они оказывают несущественное воздействие, ведь доля частных школ не более 1%. По данным Башстата, в 2022 году в республике из 1304 школ частными были только 10. Стоит отметить, что образовательные услуги предоставляют также центры по подготовке к экзаменам, репетиторы, учреждения дополнительного образования.
Как найти выход из сложной ситуации? Оргсекретарь независимого профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова считает, что стимулирующие выплаты, которые перечислило министерство образования, имеют характер премиальных. Это значит, что работника можно оставить без них по усмотрению руководства школы. По мнению Мирясовой, благодаря стимулирующим можно манипулировать зарплатой учителей.
— Если посмотреть на внушительный список поощрений, можно подумать, что все разумно, и учителя получают хорошие надбавки. На практике учителя «голосуют ногами», поскольку среднюю зарплату они могут заработать только при огромной нагрузке, а молодой специалист может получать 15-20 тысяч, — считает Мирясова.
По сравнению с ними компенсационные выплаты и повышающие коэффициенты являются более стабильными надбавками. Они, как правило, зафиксированы в договорах или дополнительных соглашениях. Если они не зафиксированы в учебном учреждении, учителя вправе требовать такую меру. Также учителя могут коллективно добиваться улучшений в тех случаях, когда вопросы не регламентированы законодательно. Например, это касается дополнительной неоплачиваемой работы.
В профсоюзе «Учитель» выход из ситуации находят в повышении зарплат. Достойная оплата труда должна быть за работу на одну ставку, а оклад — не менее двух региональных МРОТ. В таком случае в Башкирии он должен составлять не менее 37 356 рублей.
— Тогда у учителя-предметника будет время готовить к олимпиадам, заниматься с отстающими и повышать свой уровень без ненависти к системе образования и профессионального выгорания, — полагает эксперт.
То, как растёт нагрузка на учителей, наглядно показывают цифры, которые нам привели в профсоюзе. Если в 2013 году на одного учителя приходилось 13 учеников, то к 2022 году нагрузка составляла 19 детей.
Данные статистики показывают, что кадровый голод действительно затрагивает систему образования. Жертвами ситуации становятся как дети, так и учителя. Однако зарплаты в школах растут не так быстро, как в других сферах, что способствует вымыванию кадров. Усугубить ситуацию может и недавнее предложение запретить устраиваться в школы мигрантам.
Получается замкнутый круг: растущая нагрузка приводит к уходу учителей, что сказывается на их состоянии и повышении нагрузки, из-за чего учителя снова уходят. Изменение ситуации вряд ли возможно без улучшений условий и оплаты труда, а также существенных изменений в бюджете.