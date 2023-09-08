Печальная статистика — количество школ в Башкирии уменьшается

Между тем, количество учащихся растёт — с 2021 по 2022 год их численность выросла на 10 тысяч. Это говорит о росте нагрузки на школы. Медленнее растёт количество детей, обучающихся в частных школах — в прошлом учебному году в частные школы пришли 1777 детей.