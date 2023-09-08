Печальная статистика — количество школ в Башкирии уменьшается

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По сравнению с 2021 годом, в Башкирии уменьшилось количество школ. В 2022 году их осталось 1304. Для сравнения, в 2018 году их было 1318.
В городской местности ситуация остаётся стабильной — как и в предыдущий период, в городах было 392 школы. Но на селе ситуация ухудшается стремительно — с 2018 года исчезло 18 школ. Кстати говоря, все 10 частных школ в республике — для городских детей.
Между тем, количество учащихся растёт — с 2021 по 2022 год их численность выросла на 10 тысяч. Это говорит о росте нагрузки на школы. Медленнее растёт количество детей, обучающихся в частных школах — в прошлом учебному году в частные школы пришли 1777 детей.
Также Башстат констатирует уменьшение количества библиотек.