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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

В Башкирии уменьшается количество школ

Печальная статистика — количество школ в Башкирии уменьшается

8 сентября 2023, 05:15
Фото: Артём Шершинёв / 1MI

В Башкирии уменьшается количество школ

Больше всех страдает сельская местность

По сравнению с 2021 годом, в Башкирии уменьшилось количество школ. В 2022 году их осталось 1304. Для сравнения, в 2018 году их было 1318.

В городской местности ситуация остаётся стабильной — как и в предыдущий период, в городах было 392 школы. Но на селе ситуация ухудшается стремительно — с 2018 года исчезло 18 школ. Кстати говоря, все 10 частных школ в республике — для городских детей.

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Между тем, количество учащихся растёт — с 2021 по 2022 год их численность выросла на 10 тысяч. Это говорит о росте нагрузки на школы. Медленнее растёт количество детей, обучающихся в частных школах — в прошлом учебному году в частные школы пришли 1777 детей.

Также Башстат констатирует уменьшение количества библиотек.

#Общество#Уфа#Образование#Статистика#Новости Башкирии#Школа#Идэль Гумеров
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