Оклады учителей в Башкирии в 2 раза ниже МРОТ

На прошлой неделе независимое объединение опубликовало результаты мониторинга, по которому выяснилась неприятная статистика. Оказалось, что в 40% регионов оклад учителей не превышает половины федерального МРОТа для 2024 года — 19 242 рублей. Наименее справедливая ситуация в Карачаево-Черкесской республике — там минимальная ставка учителей без стажа и категории, но с высшим образованием, начинается с 3 420 рублей. Следом идёт Еврейская автономная область с 3 870 рублями.