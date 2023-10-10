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Published Сегодня, 05:30

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Башкирия находится в числе худших по окладам учителей

Оклады учителей в Башкирии в 2 раза ниже МРОТ

10 октября 2023, 05:30
Фото: 1MI

Башкирия находится в числе худших по окладам учителей

Исследователи из независимого профсоюза сопоставили данные 86 регионов России.

В Башкирии оклад учителей составляет меньше половины минимального размера оплата труда. Результаты исследования опубликовал профсоюз «Учитель».

На прошлой неделе независимое объединение опубликовало результаты мониторинга, по которому выяснилась неприятная статистика. Оказалось, что в 40% регионов оклад учителей не превышает половины федерального МРОТа для 2024 года — 19 242 рублей. Наименее справедливая ситуация в Карачаево-Черкесской республике — там минимальная ставка учителей без стажа и категории, но с высшим образованием, начинается с 3 420 рублей. Следом идёт Еврейская автономная область с 3 870 рублями.

Наибольший оклад — у преподавателей Приморского края (21 100 рублей) и Магаданской области (20 373 рубля). В Москве и Санкт-Петербурге минимальный оклад не установлен.

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Башкирия находится в конце списка вместе с регионами, выплачивающими оклад учителям в размере меньше половины МРОТ. В нашей республике он составляет 8 817 рублей. Примерно такие же показатели в Хабаровском крае (8 634 рублей) и Самарской области (8 948 рублей). Для сравнения в соседнем Татарстане оклад учителей почти в 2 раза выше — 16 157 рублей.

В Башкирии заработная плата учителей определяется постановлением правительства республики «Об оплате труда работников государственных учреждений образования». В них прописаны и условия труда работников образования, такие как минимальные ставки, оклады работников. МРОТ для бюджетников в Башкирии составляет 18 678 рублей.

По данным сайта поиска работы, зарплаты учителей начинаются в районе 22-25 тысяч рублейПо данным сайта поиска работы, зарплаты учителей начинаются в районе 22-25 тысяч рублей
По данным сайта поиска работы, зарплаты учителей начинаются в районе 22-25 тысяч рублей
Фото: hh.ru

Ранее на низкие зарплаты жаловались работники аппарата мировых судей Башкирии. А казанские коллеги осветили проблему дефицита кадров в полиции.

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#Общество#Экономика#Уфа#Зарплата#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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