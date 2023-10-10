Оклады учителей в Башкирии в 2 раза ниже МРОТ

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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В Башкирии оклад учителей составляет меньше половины минимального размера оплата труда. Результаты исследования опубликовал профсоюз «Учитель».
На прошлой неделе независимое объединение опубликовало результаты мониторинга, по которому выяснилась неприятная статистика. Оказалось, что в 40% регионов оклад учителей не превышает половины федерального МРОТа для 2024 года — 19 242 рублей. Наименее справедливая ситуация в Карачаево-Черкесской республике — там минимальная ставка учителей без стажа и категории, но с высшим образованием, начинается с 3 420 рублей. Следом идёт Еврейская автономная область с 3 870 рублями.
Наибольший оклад — у преподавателей Приморского края (21 100 рублей) и Магаданской области (20 373 рубля). В Москве и Санкт-Петербурге минимальный оклад не установлен.
Башкирия находится в конце списка вместе с регионами, выплачивающими оклад учителям в размере меньше половины МРОТ. В нашей республике он составляет 8 817 рублей. Примерно такие же показатели в Хабаровском крае (8 634 рублей) и Самарской области (8 948 рублей). Для сравнения в соседнем Татарстане оклад учителей почти в 2 раза выше — 16 157 рублей.
В Башкирии заработная плата учителей определяется постановлением правительства республики «Об оплате труда работников государственных учреждений образования». В них прописаны и условия труда работников образования, такие как минимальные ставки, оклады работников. МРОТ для бюджетников в Башкирии составляет 18 678 рублей.
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