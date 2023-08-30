Убили всё: уфимцы атаковали соцсети Хабирова из-за затишья на стройке обещанной школы

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Несколько жителей Демского района опубликовали свои жалобы, в которых забеспокоились о судьбе школы в ЖК «Белые росы» на улице Грозненской. По словам местных жителей, стройка школы стоит без движения уже больше недели. Демчане подчеркивают, что покупали квартиры в этом микрорайоне с учетом, что здесь будет свое учебное заведение — ведь самые ближайшее образовательные учреждения находится в 30 минут ходьбы от ЖК.
— Концессионное соглашение подписано, подрядчик определен, деревья срубили, озеро с утками и цаплями раскопали, все разрыли, и теперь тишина. Ходят слухи, что школу перенесут в Яркий, — высказалась Уфы Ольга Н.
— Мы все покупали квартиры с расчетом на то, что будет школа. Очень обрадовались, когда началось строительство, терпели, что дороги убили большегрузным транспортом. А теперь говорят, что приостановили строительство, — рассказала Гузель С.
Демчане прикрепляют различные скриншоты о том, что за ходом школы власти района следили очень активно. Так, на одном из скринов замначальника управления образования мэрии Уфы ответил обеспокоенным гражданам:
— 16 декабря 2022 года подписано концессионное соглашение между Министерством образования и науки Республики Башкортостан и ООО «Прошкола № 35» на строительство общеобразовательного комплекса «Уфа-450». Вопрос по строительству школы находится в ведении концессионера в лице Министерства образования и науки Республики Башкортостан, — прокомментировал Султан Бадыков.
Напомним, что в середине декабря 2022 года глава администрации Дёмского района Антон Тарасов заявлял в своих соцсетях, что в «Белых росах» будет построена новая школа. Уже в июле этого года Тарасов лично выезжал на место, где должна была стоять новая школа.
Mkset обратился за комментарием по ситуации в администрацию Дёмского района и мэрию Уфы, однако там никак не прокомментировали происходящее и перенаправили в Минобр Башкирии. В министерстве оперативно прокомментировать ситуацию по школе не смогли.
Ранее Mkset писал о обеспокоенных родителях, которые ждут открытия школы, в которой учился экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, уже второй год. По словам одной из уфимок, гимназия №115 в Уфе должна была распахнуть свои двери в декабре прошлого года. Женщина удивлена, что к июлю 2023 года школа до сих пор не сдана. Власти сообщали, что постараются сдать школу к 1 сентября, однако, вероятно, не успеют этого сделать.