Убили всё: уфимцы атаковали соцсети Хабирова из-за затишья на стройке обещанной школы

Ранее Mkset писал о обеспокоенных родителях, которые ждут открытия школы, в которой учился экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, уже второй год. По словам одной из уфимок, гимназия №115 в Уфе должна была распахнуть свои двери в декабре прошлого года. Женщина удивлена, что к июлю 2023 года школа до сих пор не сдана. Власти сообщали, что постараются сдать школу к 1 сентября, однако, вероятно, не успеют этого сделать.