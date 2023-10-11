В следующем году: власти сделали важное заявление для учителей Башкирии

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Пользователи социальной сети «Вконтакте» высказали свои обращения к главе республики Радию Хабирову, просив увеличить оклады учителей, которые сейчас составляют всего 8 800 рублей.
В ответ на это региональный минобр сообщил, что работает над расчетом фонда оплаты труда в новых условиях и внесет изменения в Положение об оплате труда работников государственных учреждений образования. Власти обещают, что ситуация изменится в следующем году.
Ранее Mkset сообщал, что Башкирия находится в числе худших по окладам учителей. На прошлой неделе независимое объединение опубликовало результаты мониторинга, по которому выяснилась неприятная статистика. Оказалось, что в 40% регионов оклад учителей не превышает половины федерального МРОТа для 2024 года — 19 242 рублей.