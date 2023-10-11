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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Зарплату учителям Башкирии планируют повысить в 2024 году

В следующем году: власти сделали важное заявление для учителей Башкирии

11 октября 2023, 12:03
Фото: 1MI

Зарплату учителям Башкирии планируют повысить в 2024 году

Об этом сообщили в региональном Министерстве образования и науки.

Пользователи социальной сети «Вконтакте» высказали свои обращения к главе республики Радию Хабирову, просив увеличить оклады учителей, которые сейчас составляют всего 8 800 рублей.

В ответ на это региональный минобр сообщил, что работает над расчетом фонда оплаты труда в новых условиях и внесет изменения в Положение об оплате труда работников государственных учреждений образования. Власти обещают, что ситуация изменится в следующем году.

Ранее Mkset сообщал, что Башкирия находится в числе худших по окладам учителей. На прошлой неделе независимое объединение опубликовало результаты мониторинга, по которому выяснилась неприятная статистика. Оказалось, что в 40% регионов оклад учителей не превышает половины федерального МРОТа для 2024 года — 19 242 рублей.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зарплаты#Учителя#Виалина Ахсанова
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