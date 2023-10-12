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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Башкирии администрацию школы проверят на халатность

Из-за избиения девочки в Башкирии завели уголовное дело

12 октября 2023, 13:22
Фото: 1MI

В Башкирии администрацию школы проверят на халатность

Следователи предполагают, что в школе допустили халатность.

Виновные в издевательствах над девочкой ответят за халатность.

В деревне Савалеево Кармаскалинского района одиннадцатилетние ребята поссорились с одноклассницей, которая старше их на год. Перепалка перешла в драку, в результате чего девочка получила многочисленные травмы. Её пришлось доставить в больницу. Мать пострадавшей сообщила о том, что девочка вынуждена была провести время в реанимации — ей отбили селезёнку, поджелудочную железу, а на теле появились ушибы.

В школьной администрации отрицали факт жестокого избиения. Мол, подрались немного, ничего страшного. Однако другое мнение оказалось у прокуратуры — надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль.

Теперь к случившемуся подключились уфимские следователи. Они завели уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По их версии, во время разборки учителя не было в классе, а после этого не оказали своевременно первую медицинскую помощь.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Кармаскалинский район
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