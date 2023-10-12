Из-за избиения девочки в Башкирии завели уголовное дело

В деревне Савалеево Кармаскалинского района одиннадцатилетние ребята поссорились с одноклассницей, которая старше их на год. Перепалка перешла в драку, в результате чего девочка получила многочисленные травмы. Её пришлось доставить в больницу. Мать пострадавшей сообщила о том, что девочка вынуждена была провести время в реанимации — ей отбили селезёнку, поджелудочную железу, а на теле появились ушибы.