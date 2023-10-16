В населенном пункте в Башкирии вновь заметили медведей

Posted 16 октября, 10:49
Published 16 октября, 10:49
Modified 16 октября, 11:33
Updated 16 октября, 11:33
Сообщается, что видео с медвежатами активисты «Народного фронта» получили от подписчиков. На кадрах видно, как несколько медвежат в ночное время бегают по окрестностям села Петровское в Ишимбайском районе.
Напомним, в пятницу, 13 октября, в селе медведица напала на местную жительницу. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, медведицу убили. По информации регионального Минэкологии, детёнышей убитой медведицы должны были передать на передержку в Местную общественную организацию «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов».
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу Министерства природопользования и экологии республики. Мы опубликуем ответ сразу после получения.