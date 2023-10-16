mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 10:49

Published 16 октября, 10:49

Modified 16 октября, 11:33

Updated 16 октября, 11:33

Детёнышей убитой в Башкирии медведицы заметили на улицах села

В населенном пункте в Башкирии вновь заметили медведей

16 октября 2023, 10:49
Фото: 1MI

Детёнышей убитой в Башкирии медведицы заметили на улицах села

Предположительно, по улицам села Петровское бегают детеныши медведицы, напавшей ранее на местную жительницу, сообщает ОНФ Башкирии.

Сообщается, что видео с медвежатами активисты «Народного фронта» получили от подписчиков. На кадрах видно, как несколько медвежат в ночное время бегают по окрестностям села Петровское в Ишимбайском районе.

Напомним, в пятницу, 13 октября, в селе медведица напала на местную жительницу. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, медведицу убили. По информации регионального Минэкологии, детёнышей убитой медведицы должны были передать на передержку в Местную общественную организацию «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов».

Откусит до мяса: что делать при встрече с медведем в Башкирии, чтобы он вас не съел
Узнать подробнее

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу Министерства природопользования и экологии республики. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Происшествия#Видео#Безопасность#Дикая природа#Азамат Нухов#Природа#Нападение медведей#Медведи#Дикие животные
Подпишитесь
В Уфе упал беспилотник
Сегодня, 11:41
Где в Уфе появились камеры на стоп-линии: публикуем список
Сегодня, 04:17
Поклонный крест снесли неизвестные на Павловском водохранилище в Башкирии
Сегодня, 06:52
На рэпера из Уфы Моргенштерна вновь завели административное дело
Сегодня, 10:56
Жителей Башкирии этих четырех знаков зодиака ждет неслыханное богатство уже в октябре
Сегодня, 09:07
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37