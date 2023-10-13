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Медведица, напавшая на женщину в Башкирии, убита — Минэкологии

Медведица, напавшая на женщину в Башкирии, убита — Минэкологии

13 октября 2023, 08:03
Фото: Минэкологии РБ
В министерстве также рассказали о судьбе медвежат, с которыми их мать вместе бродила по селу Петровское, гле и произошел инцидент.

Ранее сегодня на женщину в Ишимбайском районе республики напал медведь. В результате нападения женщина осталась жива — ей на помощь вовремя пришли местные жители, отогнавшие дикое животное громкими звуками и резкими движениями. По информации пресс-службы регионального Минздрава, женщине потребовалась помощь медиков — медведь сломал ей руку и оцарапал спину.

Как сообщили в Минэкологии, дикого зверя уже нашли и застрелили. Как выяснилось, на женщину напала медведица, бродившая по селу медвежатами. Подчеркивается, что в такой ситуации дикое животное очень опасно и представляет угрозу для окружающих.

Фото: Минэкологии РБ
— Медвежат планируется передать на передержку в Местную общественную организацию «Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов», — сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Ранее Mkset рассказывал о правилах поведения при встрече с медведем. Как рассказывают в МЧС, медведи склонны сами избегать встреч с людьми и постараются уйти, заметив их присутствие в непосредственной близости от себя. Поэтому в лесу рекомендуется издавать звуки: простукивать палкой по веткам, насвистывать любимую мелодию, громко разговаривать. Однако ситуация в корне меняется, если речь идет о медведице с потомством.

Маленькие медвежата крайне редко отходят от матери на большое расстояние — скорее всего, его она находится поблизости и не расположена к шуткам по отношению к своему чаду

— Помните, что защищая медвежонка, медведица не будет вас пугать — она постарается вас убить, — заявили в МЧС.

Отметим, что в этом году было зарегистрировано несколько случаев, когда медведей замечали близ населенных пунктов и даже в черте города. Так, по информации Госкомитета по ЧС, за год жители республики 42 раза обращались к спасателям с сообщениями о встрече людей с медведями. Больше всего вызовов — 14, было зарегистрировано в сентябре.

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#Происшествия#Нападение#Азамат Нухов#Нападение медведей#Ишимбайский район#Экологическая система#Дикие животные
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