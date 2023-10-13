Медведица, напавшая на женщину в Башкирии, убита — Минэкологии

Отметим, что в этом году было зарегистрировано несколько случаев, когда медведей замечали близ населенных пунктов и даже в черте города. Так, по информации Госкомитета по ЧС, за год жители республики 42 раза обращались к спасателям с сообщениями о встрече людей с медведями. Больше всего вызовов — 14, было зарегистрировано в сентябре.