Откусит до мяса: что делать при встрече с медведем в Башкирии, чтобы он вас не съел

Сегодня, 13 октября, на жительницу Ишимбайского района напала медведица — та была госпитализирована. По информации тг-канала Mash Batash, сегодняшним утром Татьяна М. направлялась в местную поликлинику, где работала санитаркой, как вдруг на нее набросилось разъяренное животное. На помощь женщине вовремя подоспели местные жители, сумевшие отогнать медведицу. Но что делать, если встретил медведя в одиночку и в его естественной среде обитания. Как вести себя при встрече и что делать, чтобы её избежать? Ответ на эти вопросы дали в пресс-службе МЧС по РБ.