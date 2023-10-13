Откусит до мяса: что делать при встрече с медведем в Башкирии, чтобы он вас не съел

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По данным Госкомитета по ЧС, в Башкирии с начала года 2023 года жители Башкирии 42 раза обращались к спасателям с сообщениями о встрече с медведями. Отмечается, что наибольшее количество обращений в этом году было зарегистрировано в сентябре — в первый месяц осени жители сообщали о встречах с лесным хищником 14 раз.
Сегодня, 13 октября, на жительницу Ишимбайского района напала медведица — та была госпитализирована. По информации тг-канала Mash Batash, сегодняшним утром Татьяна М. направлялась в местную поликлинику, где работала санитаркой, как вдруг на нее набросилось разъяренное животное. На помощь женщине вовремя подоспели местные жители, сумевшие отогнать медведицу. Но что делать, если встретил медведя в одиночку и в его естественной среде обитания. Как вести себя при встрече и что делать, чтобы её избежать? Ответ на эти вопросы дали в пресс-службе МЧС по РБ.
Находясь на природе, стоит держаться открытых мест и редколесий — там приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения. Не стоит слишком долго пробираться через густые заросли — это потенциальные места концентрации медведей. Также медведей можно часто встретить в местах, где они, как и люди, заняты добыванием пищи, т. е. на рыбалке, охоте и при сборе ягод.
Крайне нежелательно передвигаться по лесу в ночное время и в ранние утренние часы. Принято считать, что это период максимальной активности медведей. Также крайне нежелательно совершать вылазки в лесную чащу в одиночку, ведь уровень агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже. В пресс-службе МЧС подчеркивают, что медведи часто сами избегают встреч с людьми и стараются скрыться, если чувствуют их приближение.
— В большинстве случаев вы даже не догадаетесь о его присутствии, потому что обоняние и слух предупредят медведя о вашем приближении, и он покинет это место. Поэтому для того, чтобы избежать нежелательной встречи, сделайте ваше передвижение достаточно громким. Разговаривайте во весь голос, насвистывайте любимую мелодию, постукивайте палкой по деревьям и кустам, — рекомендуют в МЧС.
Первое, что необходимо знать — медведь, как правило, тоже не уверен в необходимости нападать — он вас побаивается. Даже броски в вашу сторону — это чаще всего имитация нападения для того, чтобы заставить вас удалиться. Не демонстрируйте признаков агрессии по отношению к медведю, не кидайте в него камнями или палками. Медленно уйдите с этого места и никогда не бегите!
При неожиданной встрече с медведем:
Если вы все-таки увидели медведя, то по постарайтесь уйти незаметно для него. Если же это не удалось, то отступите как можно спокойнее.
Если медведь начал приближаться к вам, то это еще не означает агрессии с его стороны. Медведи подслеповаты и часто зверь подходят просто для того, чтобы рассмотреть непонятный силуэт. Иногда они заходят «под ветер», чтобы «прочуять» ваш запах. Как правило, эти подходы заканчиваются тем, что медведь быстро удаляется, как только поймет, что перед ним человек.
— При встречах с бурым медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Ни в коем случае не бегите! Помните о том, что медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра, — комментируют в пресс-службе ведомства.
Однако иногда медведи все же могут начать проявлять интерес к человеку. В случае если медведь вдруг проявляет к вам излишнее любопытство, следует попытаться отогнать его: криком или резкими звуками, например, ударами кружки о котелок, а лучше о металлический таз, ракетой, выстрелом в воздух. Весьма действенное средство для отпугивания медведей — это фальшфейеры и ракетница. Стрелять при этом можно в воздух.
При близкой встрече с медведем крайне нежелательно устанавливать с ним зрительный контакт. Любой дикий зверь воспринимает пристальный взгляд как сигнал о готовящейся атаке. В этой ситуации медведь может сам атаковать первым, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны.
Помните: раненный медведь смертельно опасен. До последней возможности воздержитесь от стрельбы по медведю!
В МЧС также развеивают миф о том, что медведь, стоящий на задних лапах, настроен агрессивно. Как поясняют в министерстве, в этом случае косолапый поднимается для того, чтобы осмотреть окружающую местность и воочию убедиться в том, о чем уже сообщили ему хорошее обоняние и острый слух.
На вопрос о том, что делать, если в лесной чаще вы вдруг столкнулись с медвежонком, в МЧС дают однозначный ответ: уйти оттуда как можно скорее. Ни в коем случае нельзя пытаться его фотографировать и тем более пытаться до него дотронуться или погладить. Маленькие медвежата крайне редко передвигаются по лесу самостоятельно — скорее всего, его мать находится поблизости и не расположена к шуткам по отношению к своему чаду
— Помните, что защищая медвежонка, медведица не будет вас пугать — она постарается вас убить, — заявили в МЧС.
Если вы не вооружены или у вас маломощное оружие, то самое лучшее — это попытаться отвлечь внимание медведя. Положите что-нибудь перед собой: корзинку с ягодами, рюкзак, сеть, иные рыболовные снасти. Если у вас есть баллон с перцовым составом, то распылите его перед самой мордой медведя, желательно направлять струю в глаза и пасть зверя.
Едкие перечные аэрозоли действительно могут помочь при столкновении с агрессивно настроенным хищником, однако не все они могут помочь добиться желаемого эффекта. Подчеркивается, что против медведей эффективны только специальные концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые другие составы (CS, CN и т. п.), а также перечные составы малой концентрации, рассчитанные на оборону от человека, не оказывают на крупных хищников почти никакого воздействия.
Если отвлечь медведя не удалось, а баллона у вас нет, то ложитесь на землю в позу эмбриона или на живот. Сомкните руки на шее и защищайте голову. Притворитесь мертвым. Известно много случаев, когда атакующие медведи теряли всякий интерес к неподвижно лежащему человеку.
— Не двигайтесь, даже если вам покажется, что медведь на вас не смотрит или что он удаляется. Он продолжает напряженно за вами следить. Лучше дождаться, когда он действительно уйдет. Это произойдет тем скорее, чем более неподвижны вы будете. Таким вы кажетесь ему менее опасным, а значит, в меньшей степени вызываете у него ответную реакцию, — рассказывают в пресс-службе МЧС по РБ.
Если, несмотря на все эти меры, медведь начинает вас трепать или грызть, то постарайтесь ударить его как можно сильнее. Не рассчитывайте на смертельный удар, — бейте по глазам. Если есть нож — бейте ножом, опять же целясь в глаз.
— Главное помнить, что в самой, казалось бы, отчаянной ситуации есть шанс, пусть и небольшой, и от того, как вы распорядитесь этим шансом, зависит ваша жизнь, — напоминают в МЧС.