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Нападение медведей

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Ноябрь 2023
Стало известно состояние вахтовика из Башкирии, на которого напал медведь в Якутии
Мы узнали подробности о фирме, в которой трудились вахтовики.
18 ноября 2023, 15:15
Октябрь 2023
«Ушли в лесной массив»: в Минэкологии Башкирии прокомментировали ситуацию с медведями
16 октября 2023, 15:32
В населенном пункте в Башкирии вновь заметили медведей
16 октября 2023, 10:49
Откусит до мяса: что делать при встрече с медведем в Башкирии, чтобы он вас не съел
13 октября 2023, 09:25
Медведица, напавшая на женщину в Башкирии, убита — Минэкологии
В министерстве также рассказали о судьбе медвежат, с которыми их мать вместе бродила по селу Петровское, где и произошел инцидент.
13 октября 2023, 08:03
В Минэкологии прокомментировали нападение медведя на женщину в Башкирии
Дикий зверь ранее напал на жительицу Ишимбайского района
13 октября 2023, 07:42
Официально: медведь покусал женщину в Башкирии
13 октября 2023, 06:38
18+. Жителей Башкирии напугало видео с разодранной коровой
Кадры ужасного инцидента попали в соцсети.
6 октября 2023, 11:32
Сентябрь 2023
Постарается вас убить: в МЧС Башкирии рассказали, что делать при встрече с медведем
25 сентября 2023, 13:46
В Башкирии распространяется новость о медведе, который загрыз грибников
Кадры ужасного инцидента попали в соцсети.
18 сентября 2023, 05:36
Медведи убежали от чиновников в Башкирии
3 сентября 2023, 07:20
Июль 2023
Жителей башкирского Зауралья предупреждают о голодных медведях
Жители Старого Сибая предупреждают соседей о том, что медведи подобрались к цивилизации в паблике Сибай.Подслушано в Зауралье.
22 июля 2023, 06:14
В лесах Башкирии медведи напали на мужчин
Животные напали на грибника и пастуха в лесах Башкирии. Одному из пострадавших медведь нанес раны на спине и голове.
3 июля 2023, 03:29

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