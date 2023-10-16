Стало известно, когда завершится строительство «Восточного выезда» в Уфе

Напомним, что в марте глава Башкирии сообщал, что «Восточный выезд» могут достроить уже в конце 2023 года. Главное условие — ускоренное федеральное софинансирование. В частности, глава региона просил перенести часть финансирования с 2025 года на 2023. Уже в сентябре вице-премьер РБ Алан Марзаев заявлял, что готовность объекта составляет 76,7%.