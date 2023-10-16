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Стало известно, когда завершится строительство «Восточного выезда» в Уфе

Стало известно, когда завершится строительство «Восточного выезда» в Уфе

16 октября 2023, 08:21
Фото: Алан Марзаев // telegram
Ранее сообщалось, что готовность объекта составляет 76,7%.

Строительство дороги — нового выезда из Уфы на трассу М-5 «Восточный выезд» планируется завершить в декабре 2023 года. Об этом Mkset сообщили в Минтрансе Башкирии.

Решение о формате движения по дороге общего пользования будет принято правительством после завершения строительства объекта.

Напомним, что в марте глава Башкирии сообщал, что «Восточный выезд» могут достроить уже в конце 2023 года. Главное условие — ускоренное федеральное софинансирование. В частности, глава региона просил перенести часть финансирования с 2025 года на 2023. Уже в сентябре вице-премьер РБ Алан Марзаев заявлял, что готовность объекта составляет 76,7%.

Кроме того, в правительства республики уже установили методику расчета стоимости проезда по платным автодорогам — минимальный размер платы составит 12 рублей за километр. А полученные за оплату проезда по Восточному выезду средства будут направлены в Дорожный фонд Башкирии.

#Общество#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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