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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Власти рассказали, на каком этапе строительство «Восточного выезда» в Уфе

Власти рассказали, на каком этапе строительство «Восточного выезда» в Уфе

21 сентября 2023, 07:03
Фото: Алан Марзаев // telegram
Ранее сообщалось, что завершить работы на объекте могут в конце 2023 года.

В Уфе готовность «Восточного выезда» составляет 76,7%. Об этом сообщил вице-премьер правительства РБ Алан Марзаев.

На данный момент в тоннельном участке продолжаются работы по монтажу потолка, покраске конструкций, укладывается бетонного покрытия дороги и обустраиваются инженерные сети. На развязке Федоровка — Шакша рабочие укладывают асфальт, в ближайшее время планируют запустить движение.

Марзаев заявляет, что работы подходят к завершающей стадии.

В марте глава Башкирии сообщал, что «Восточный выезд» могут достроить уже в конце 2023 года. Главное условие — ускоренное федеральное софинансирование. В частности, глава региона просил перенести часть финансирования с 2025 года на 2023.

#Элина Сайфранова#Башкирия#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Реконструкция дороги#Восточный выезд
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