Власти рассказали, на каком этапе строительство «Восточного выезда» в Уфе

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В Уфе готовность «Восточного выезда» составляет 76,7%. Об этом сообщил вице-премьер правительства РБ Алан Марзаев.
На данный момент в тоннельном участке продолжаются работы по монтажу потолка, покраске конструкций, укладывается бетонного покрытия дороги и обустраиваются инженерные сети. На развязке Федоровка — Шакша рабочие укладывают асфальт, в ближайшее время планируют запустить движение.
Марзаев заявляет, что работы подходят к завершающей стадии.
В марте глава Башкирии сообщал, что «Восточный выезд» могут достроить уже в конце 2023 года. Главное условие — ускоренное федеральное софинансирование. В частности, глава региона просил перенести часть финансирования с 2025 года на 2023.