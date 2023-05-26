Власти сообщили, куда будут идти деньги за оплату проезда по Восточному выезду в Уфе

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Стало известно, что полученные за оплату проезда по Восточному выезду средства будут направлены в Дорожный фонд Башкирии. Как отметил министр транспорта Александр Клебанов, на вырученные средства будут проводить реконструкцию и ремонт трамвайных путей.
Напомним, что правительство Башкирии уже установило методику расчета стоимости проезда по платным автодоргам - минимальный размер платы составит 12 рублей за километр.
Между тем, завершить строительство "Восточного выезда" власти намерены либо до конца 2023 года, либо к началу 2024 года. Накануне, Радий Хабиров уже тест-драйв тоннеля Восточного выезда и пешком перешел мост через Уфимку.