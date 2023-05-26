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Власти сообщили, куда будут идти деньги за оплату проезда по Восточному выезду в Уфе

26 мая 2023, 07:24
Фото: vk.com/Радий Хабиров

Плата за проезд по Восточному выезду из Уфы пойдет в Дорожный фонд региона

Завершить строительство Восточного выезда из Уфы власти намерены до конца 2023 года, а минимальный размер оплаты за один километр составит 12 рублей.

Стало известно, что полученные за оплату проезда по Восточному выезду средства будут направлены в Дорожный фонд Башкирии. Как отметил министр транспорта Александр Клебанов, на вырученные средства будут проводить реконструкцию и ремонт трамвайных путей. 

Напомним, что правительство Башкирии уже установило методику расчета стоимости проезда по платным автодоргам - минимальный размер платы составит 12 рублей за километр. 

Между тем, завершить строительство "Восточного выезда" власти намерены либо до конца 2023 года, либо к началу 2024 года. Накануне, Радий Хабиров уже тест-драйв тоннеля Восточного выезда и пешком перешел мост через Уфимку. 

#Элина Сайфранова
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