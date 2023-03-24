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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Восточный выезд из Уфы могут достроить уже в конце 2023 года

24 марта 2023, 11:51
Фото: 1MI
Об этом завил глава Башкирии.

Стало известно, что Восточный выезд из Уфы могут достроить уже в конце 2023 года. Об этом заявил глава Башкирии на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Однако осуществить это будет возможно только при условии ускоренного федерального софинансирования. В частности, Радий Хабиров просит перенести часть финансирования с 2025 года на 2023.

Известно, что запред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил проработать дополнительные механизмы финансирования масштабных объектов, которые можно сдать раньше срока.

Напомним, что в декабре республика уже получала 6,7 миллиарда рулей из федерального бюджета на строительство транспортного коридора. Тогда в РБК Уфа сообщали, что общая стоимость реализации проекта после внесения изменений в концессионное соглашение была снижена с 73 млрд до 43 млрд рублей — на 30 млрд рублей.

Между тем, по данным вице-премьера РБ Алана Марзаева в феврале готовность «Восточного выезда» составляла 61%. Сообщалось, что в марте будет завершена надвижка мостового перехода, после будут демонтированы накаточные пути, а затем будет произведено опускание пролетного строения на постоянные опорные части. Весь процесс продлится три месяца. 

Россия выделила еще 6,7 млрд рублей на строительство Восточного выезда Уфы
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Готовность «Восточного выезда» в Уфе составляет 61%
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#Элина Сайфранова
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