Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Стало известно, что Восточный выезд из Уфы могут достроить уже в конце 2023 года. Об этом заявил глава Башкирии на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
Однако осуществить это будет возможно только при условии ускоренного федерального софинансирования. В частности, Радий Хабиров просит перенести часть финансирования с 2025 года на 2023.
Известно, что запред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил проработать дополнительные механизмы финансирования масштабных объектов, которые можно сдать раньше срока.
Напомним, что в декабре республика уже получала 6,7 миллиарда рулей из федерального бюджета на строительство транспортного коридора. Тогда в РБК Уфа сообщали, что общая стоимость реализации проекта после внесения изменений в концессионное соглашение была снижена с 73 млрд до 43 млрд рублей — на 30 млрд рублей.
Между тем, по данным вице-премьера РБ Алана Марзаева в феврале готовность «Восточного выезда» составляла 61%. Сообщалось, что в марте будет завершена надвижка мостового перехода, после будут демонтированы накаточные пути, а затем будет произведено опускание пролетного строения на постоянные опорные части. Весь процесс продлится три месяца.