Восточный выезд из Уфы могут достроить уже в конце 2023 года

Между тем, по данным вице-премьера РБ Алана Марзаева в феврале готовность «Восточного выезда» составляла 61%. Сообщалось, что в марте будет завершена надвижка мостового перехода, после будут демонтированы накаточные пути, а затем будет произведено опускание пролетного строения на постоянные опорные части. Весь процесс продлится три месяца.