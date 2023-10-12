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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 07:01

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины с ножом на собаку в Башкирии

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины с ножом на собаку в Башкирии

12 октября 2023, 06:27
Фото: 1MI
Мужчина изрезал морду собаки, которая находилась на привязи на территории административного здания.

Стало известно о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными в Салавате.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии, в январе этого года местный житель напал с ножом на собаку и нанес один удар в область морды. При этом, животное находилось на привязи на территории административного здания.

Так, собака по кличке получила травмы спинки носа, хряща носовой перегородки, твердого неба и челюсти. Сам мужчина свою вину не признает.

Ранее сообщалось, что после встречи с мужчиной от носа морда собаки была разделена надвое, как животное выжило от полученных травм остается лишь догадываться. Малышу потребовалась операция и последующая реабилитация. Тогда местные жители подозревали во всем некого мужчину, который «предупреждал» о своих намерениях и отличался буйным нравом.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Домашние животные#Животные#Нападение#Происшествие#Бездомные животные
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