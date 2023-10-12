Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины с ножом на собаку в Башкирии

Ранее сообщалось, что после встречи с мужчиной от носа морда собаки была разделена надвое, как животное выжило от полученных травм остается лишь догадываться. Малышу потребовалась операция и последующая реабилитация. Тогда местные жители подозревали во всем некого мужчину, который «предупреждал» о своих намерениях и отличался буйным нравом.