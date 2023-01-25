В Башкирии дебошир ножом разрубил морду сторожевого пса Малыша из-за громкого лая

Можно сказать, что содеянное не было неожиданностью, так как по словам местных жителей мужчина, которого они подозревают в злодеянии, «предупреждал» о своих намерениях относительно собаки и показывал нож, которым и хотел «проучить» пса. Помимо прочего мужчина, на которого думают местные, известен своим буйным нравом, любовью к пьяным дебошам и угрозами. Об этом сообщило издание «АиФ Уфа». Желание местных привлечь дебошира и вероятного живодера к ответственности они объясняют в том числе и тем, что в случае, если он не будет наказан, то следующей его жертвой может стать и человек.