В Башкирии дебошир ножом разрубил морду сторожевого пса Малыша из-за громкого лая

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В башкирском городе Салават сторожевая собака Малыш серьезно пострадала от ударов ножом в морду. Животному потребовалась операция, которую оплатили из местного благотворительного фонда «Шанс», а сейчас пса реабилитируют после произошедшего. Произошло страшное в минувшее воскресенье 22 января. Неретушированное фото морды Малыша нельзя публиковать из-за слишком неприглядной картины, от носа морда животного была разделена надвое, как животное выжило от полученных травм остается лишь догадываться.
Можно сказать, что содеянное не было неожиданностью, так как по словам местных жителей мужчина, которого они подозревают в злодеянии, «предупреждал» о своих намерениях относительно собаки и показывал нож, которым и хотел «проучить» пса. Помимо прочего мужчина, на которого думают местные, известен своим буйным нравом, любовью к пьяным дебошам и угрозами. Об этом сообщило издание «АиФ Уфа». Желание местных привлечь дебошира и вероятного живодера к ответственности они объясняют в том числе и тем, что в случае, если он не будет наказан, то следующей его жертвой может стать и человек.
В МВД по Башкирии о произошедшем уже знают и проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, в пресс-службе ведомства сообщили, что после проверки будет принято уголовно процессуальное решение.
Напомним о подобном случае в Башкирии, который к сожалению завершился смертью животного. Мужчина-живодер избил подвешенную за лапы собаку и отрубил ей голову топором у себя во дворе и казнь попала на видео. Тогда мировой судья судебного участка по Иглинскому району вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя за «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье» и приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.