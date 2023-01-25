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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Башкирии дебошир ножом разрубил морду сторожевого пса Малыша из-за громкого лая

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI
Мужчина, которого подозревают в живодерстве, не раз предупреждал соседей о своих «планах».

В башкирском городе Салават сторожевая собака Малыш серьезно пострадала от ударов ножом в морду. Животному потребовалась операция, которую оплатили из местного благотворительного фонда «Шанс», а сейчас пса реабилитируют после произошедшего. Произошло страшное в минувшее воскресенье 22 января. Неретушированное фото морды Малыша нельзя публиковать из-за слишком неприглядной картины, от носа морда животного была разделена надвое, как животное выжило от полученных травм остается лишь догадываться.

 

так выглядел Малыш после "воспитания" от местного жителя
Фото: vk.com/"Шанс" Фонд помощи бездомным животным

Можно сказать, что содеянное не было неожиданностью, так как по словам местных жителей мужчина, которого они подозревают в злодеянии, «предупреждал» о своих намерениях относительно собаки и показывал нож, которым и хотел «проучить» пса. Помимо прочего мужчина, на которого думают местные, известен своим буйным нравом, любовью к пьяным дебошам и угрозами. Об этом сообщило издание «АиФ Уфа». Желание местных привлечь дебошира и вероятного живодера к ответственности они объясняют в том числе и тем, что в случае, если он не будет наказан, то следующей его жертвой может стать и человек.

В МВД по Башкирии о произошедшем уже знают и проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, в пресс-службе ведомства сообщили, что после проверки будет принято уголовно процессуальное решение.

Напомним о подобном случае в Башкирии, который к сожалению завершился смертью животного. Мужчина-живодер избил подвешенную за лапы собаку и отрубил ей голову топором у себя во дворе и казнь попала на видео. Тогда мировой судья судебного участка по Иглинскому району вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя за «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье» и приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.

 

В Башкирии живодер избил подвешенную за лапы собаку и отрубил ей голову топором
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#Ирина Деревянчук#Общество
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