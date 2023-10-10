В Уфе задержали 21-летнего парня, подозреваемого в убийстве сводной сестры

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Как сообщили в пресс-службе регионального СК, подозреваемый был задержан. В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий.
Напомним, по версии тг-канала Mash Batash, 14-летнюю девочку, найденную мертвой в багажнике в Черниковке, мог убить сводный брат. Её тело ранее сегодня нашла в салоне авто, принадлежащего матери обоих детей.
Также по одной из версий, причиной, которая подтолкнула парня на убийство сестры, могла стать обида. Родители якобы отказались его брать с собой в Дубай. По словам источника, поздней ночью между девочкой и парнем завязалась потасовка. Соседи якобы даже слышали просьбы помочь и истошные крики.