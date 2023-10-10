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В Уфе задержан подозреваемый в жестоком убийстве 14-летней школьницы

В Уфе задержали 21-летнего парня, подозреваемого в убийстве сводной сестры

10 октября 2023, 09:47
Фото: 1MI

В Уфе задержан подозреваемый в жестоком убийстве 14-летней школьницы

В отношении молодого человека вскоре начнут проводить следственные действия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, подозреваемый был задержан. В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий.

Напомним, по версии тг-канала Mash Batash, 14-летнюю девочку, найденную мертвой в багажнике в Черниковке, мог убить сводный брат. Её тело ранее сегодня нашла в салоне авто, принадлежащего матери обоих детей.

Также по одной из версий, причиной, которая подтолкнула парня на убийство сестры, могла стать обида. Родители якобы отказались его брать с собой в Дубай. По словам источника, поздней ночью между девочкой и парнем завязалась потасовка. Соседи якобы даже слышали просьбы помочь и истошные крики.

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#Общество#Город#Уфа#Следственный комитет#Убийство#Новости Уфы#Азамат Нухов#Жестокое убийство#Происшествие
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