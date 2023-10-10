В Уфе задержали 21-летнего парня, подозреваемого в убийстве сводной сестры

Также по одной из версий, причиной, которая подтолкнула парня на убийство сестры, могла стать обида. Родители якобы отказались его брать с собой в Дубай. По словам источника, поздней ночью между девочкой и парнем завязалась потасовка. Соседи якобы даже слышали просьбы помочь и истошные крики.