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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Дубай раздора: в убийстве 14-летней школьницы в Уфе подозревают ее брата

Шокировало всех: из-за чего могли убить и спрятать 14-летнюю школьницу в Уфе

10 октября 2023, 09:06
Фото: 1MI

Дубай раздора: в убийстве 14-летней школьницы в Уфе подозревают ее брата

Возможно, причиной ссоры послужила обида.

Четырнадцатилетнюю девочку, найденную убитой в багажнике в Черниковке, мог убить сводный брат. Об этом сообщает канал Mash Batash.

Сегодня утром стало известно, что мертвую школьницу обнаружила родная мать. Тело девочки лежало в багажнике её автомобиля. Сейчас следственные органы и прокуратура устанавливают факты и причины произошедшего.

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В телеграм-канале пишут, что сводный брат мог обидеться на девочку. Причиной обиды могло послужить то, что родители якобы отказались его брать с собой в Дубай. По словам источника, в 3-4 часа ночи завязалась потасовка между девочкой и парнем. Соседи якобы даже слышали просьбы помочь и истошные крики.

Mash Batash сообщает, что мужчину разыскивает полиция. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии и ожидает ответа.

#Уфа#Мвд#Происшествие#Идэль Гумеров#Черниковка
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