Шокировало всех: из-за чего могли убить и спрятать 14-летнюю школьницу в Уфе

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Четырнадцатилетнюю девочку, найденную убитой в багажнике в Черниковке, мог убить сводный брат. Об этом сообщает канал Mash Batash.
Сегодня утром стало известно, что мертвую школьницу обнаружила родная мать. Тело девочки лежало в багажнике её автомобиля. Сейчас следственные органы и прокуратура устанавливают факты и причины произошедшего.
В телеграм-канале пишут, что сводный брат мог обидеться на девочку. Причиной обиды могло послужить то, что родители якобы отказались его брать с собой в Дубай. По словам источника, в 3-4 часа ночи завязалась потасовка между девочкой и парнем. Соседи якобы даже слышали просьбы помочь и истошные крики.
Mash Batash сообщает, что мужчину разыскивает полиция. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии и ожидает ответа.