Шокировало всех: из-за чего могли убить и спрятать 14-летнюю школьницу в Уфе

В телеграм-канале пишут, что сводный брат мог обидеться на девочку. Причиной обиды могло послужить то, что родители якобы отказались его брать с собой в Дубай. По словам источника, в 3-4 часа ночи завязалась потасовка между девочкой и парнем. Соседи якобы даже слышали просьбы помочь и истошные крики.