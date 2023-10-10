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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Тело школьницы обнаружили в багажнике в Уфе: первые подробности

Тело школьницы обнаружили в багажнике в Уфе: первые подробности

10 октября 2023, 06:28
Фото: 1MI
Известны детали трагедии, которую уже подтвердили в полиции

В Черниковке нашли бездыханное тело четырнадцатилетней девочки. Оно лежало в багажнике машины ее матери.

Как сообщает Ufa1, происшествие случилось на улице Свободы в Уфе. Женщина открыла багажник автомобиля и обнаружила там тело своей задушенной дочери. Также выяснилось, что пропал сводный брат погибшей.

Канал Mash Batash сообщает, что сводный брат погибшей девочки объявлен в розыск.

В МВД Башкирии Mkset сообщили, что на месте происшествия работает полиция, в том числе оперативники уголовного розыска. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно о том, что женщина ударила ножом в живот полуторагодовалого младенца.

#Происшествия#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Черниковка
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