Тело школьницы обнаружили в багажнике в Уфе: первые подробности

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:49
В Черниковке нашли бездыханное тело четырнадцатилетней девочки. Оно лежало в багажнике машины ее матери.
Как сообщает Ufa1, происшествие случилось на улице Свободы в Уфе. Женщина открыла багажник автомобиля и обнаружила там тело своей задушенной дочери. Также выяснилось, что пропал сводный брат погибшей.
Канал Mash Batash сообщает, что сводный брат погибшей девочки объявлен в розыск.
В МВД Башкирии Mkset сообщили, что на месте происшествия работает полиция, в том числе оперативники уголовного розыска. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
Ранее стало известно о том, что женщина ударила ножом в живот полуторагодовалого младенца.