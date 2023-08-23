Компании чаще всего повышают оклады, чтобы удержать сотрудников

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Отмечается, что 35,8% предлагают возможность работы удаленно, а 23,5% готовы обеспечить мобильность сотрудников. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Анализ также выявил наиболее востребованные профессии. Больше половины опрошенных (54%) указали на информационные технологии (IT) как самую важную сферу. Также отмечается, что в каждой третьей компании России не хватает рабочих в производстве и инженерных специальностях.
Интересно, что 68% компаний пересматривают размер зарплаты раз в год, а 32% делают это несколько раз в год.