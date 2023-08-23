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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Компании чаще всего повышают оклады, чтобы удержать сотрудников

23 августа 2023, 13:33
Согласно исследованию RosExpert, все больше российских компаний повышает заработную плату своих сотрудников в целях удержания персонала. По результатам опроса стало известно, что 73% работодателей выбрали этот подход из-за недостатка квалифицированных кадров.

Отмечается, что 35,8% предлагают возможность работы удаленно, а 23,5% готовы обеспечить мобильность сотрудников. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Анализ также выявил наиболее востребованные профессии. Больше половины опрошенных (54%) указали на информационные технологии (IT) как самую важную сферу. Также отмечается, что в каждой третьей компании России не хватает рабочих в производстве и инженерных специальностях.

Интересно, что 68% компаний пересматривают размер зарплаты раз в год, а 32% делают это несколько раз в год.

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