Глава Башкирии заявил о дефиците кадров в регионе

Для урегулирования проблемы правительством разрабатывается система, направленная на выявление потребности в новых кадрах для всевозможных организаций. До 15 сентября предприятия должны отправить данные о том, в каких специалистах они нуждаются в настоящее время. Это, как сообщает Мельников, должно помочь в составлении полной картины дефицита рабочих рук в республике.