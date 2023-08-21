Глава Башкирии заявил о дефиците кадров в регионе

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По словам главы Башкирии, проблема нехватки рабочих кадров в регионе стоит гораздо острее, чем безработица, поскольку на данный момент были достигнуты самые низкие показатели по безработице — 2,3% общей и 0,72% регистрируемой.
Для урегулирования проблемы правительством разрабатывается система, направленная на выявление потребности в новых кадрах для всевозможных организаций. До 15 сентября предприятия должны отправить данные о том, в каких специалистах они нуждаются в настоящее время. Это, как сообщает Мельников, должно помочь в составлении полной картины дефицита рабочих рук в республике.