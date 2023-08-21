mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Глава Башкирии заявил о дефиците кадров в регионе

Глава Башкирии заявил о дефиците кадров в регионе

21 августа 2023, 14:16
Фото: Лузина Ольга / 1MI
В ходе оперативного совещания правительства Радий Хабиров рассказал о нехватке рабочих рук на предприятиях.

По словам главы Башкирии, проблема нехватки рабочих кадров в регионе стоит гораздо острее, чем безработица, поскольку на данный момент были достигнуты самые низкие показатели по безработице — 2,3% общей и 0,72% регистрируемой.

Для урегулирования проблемы правительством разрабатывается система, направленная на выявление потребности в новых кадрах для всевозможных организаций. До 15 сентября предприятия должны отправить данные о том, в каких специалистах они нуждаются в настоящее время. Это, как сообщает Мельников, должно помочь в составлении полной картины дефицита рабочих рук в республике.

#Анна Савельева#Нехватка рабочих рук#Безработица#Совещание#Новости Башкирии#Башкирия#Картина дефицита
Подпишитесь
Целый район Уфы без горячей воды на весь день: полный список адресов
Сегодня, 10:18
Второй раз за неделю: жительница Башкирии сообщила о пугающем столбе дыма
Сегодня, 09:38
«Ставлю кол!»: Хабиров пригрозил уволить целое министерство
Сегодня, 07:33
«Так и не включили»: уфимцы пожаловались на испорченный выходной в популярном парке
Сегодня, 07:06
Аэропорт Москвы сделал важное заявление для самолета из Уфы
Сегодня, 06:09
Как будут отдыхать жители Башкирии в 2024 году: даты всех праздников
18 августа, 15:52