Хабиров раскрыл 66 предприятий Башкирии, где не хватает работников

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Глава Башкирии внёс поправки в распоряжении Правительства республики от 27 января 2023 года и утвердил перечень организаций, нуждающихся в рабочих по списку указанных профессий.
В список попали 66 организаций. Среди них оказались «Башнефть», УУНИТ, «Уфимкабель», «Новимкомбанк», БСК, БЭТО и другие крупные предприятия республики.
Помимо этого в распоряжении были отмечены наиболее востребованные профессии, в которых нуждаются компании. Их перечень составил 71 наименование: машинист, водитель, оператор, наладчик, слесарь, аппаратчик и далее по списку.