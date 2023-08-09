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Хабиров раскрыл 66 предприятий Башкирии, где не хватает работников

9 августа 2023, 07:48
Фото: Кирилл Козлов
Радий Хабиров утвердил список организаций, нуждающихся в привлечении новых рабочих. Среди них крупные компании Башкирии.

Глава Башкирии внёс поправки в распоряжении Правительства республики от 27 января 2023 года и утвердил перечень организаций, нуждающихся в рабочих по списку указанных профессий.

В список попали 66 организаций. Среди них оказались «Башнефть», УУНИТ, «Уфимкабель», «Новимкомбанк», БСК, БЭТО и другие крупные предприятия республики.

Помимо этого в распоряжении были отмечены наиболее востребованные профессии, в которых нуждаются компании. Их перечень составил 71 наименование: машинист, водитель, оператор, наладчик, слесарь, аппаратчик и далее по списку.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Работа
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