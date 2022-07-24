Как России заменить трудовых мигрантов на собственные кадры?

Эксперты подчеркивают, что для привлечения работников на стройку обычной рекламы уже недостаточно — нужен бренд и его амбассадоры, причем лояльность сотрудников к бренду работодателя не должна быть искусственной. Так, например, должна быть и достойная зарплата — в среднем около 100 тыс. руб., адекватные и безопасные условия труда (чаще всего увольняются именно из-за изношенной инфраструктуры и устаревшего оборудования), стабильность в компании и ее устойчивое развитие, развитая культура обратной связи в компании. В этом контексте не стоит рассчитывать, что отечественная ситуация с кадрами в строительстве резко изменится, хотя работодатели имеют все ресурсы, чтобы изменить отношение к отрасли как таковой.