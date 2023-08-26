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В Башкирии приложение «Госключ» оформили 9515 пользователей

В Башкирии приложение «Госключ» оформили 9515 пользователей

26 августа 2023, 05:49
Фото: 1MI
За два года электронным сервисом для подписания цифровых документов «Госключ» воспользовались 9515 юридических и физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба минцифры РБ.

По информации ведомства, «Госключ» — это мобильное приложение Госуслуг, которое было внедрено в августе 2021 года в рамках инфраструктуры электронного правительства. С помощью этого приложения можно не только подписывать с телефона или планшета юридические документы и получать госуслуги, но и оформлять коммерческие сделки, регистрировать бизнес, заключать договоры, покупать автомашины и так далее. За два года работы приложения в республике подписано свыше 2,7 млн электронных документов, а также оформлено 3,3 млн сертификатов электронной подписи.

По словам заместителя министра цифрового развития РБ Динара Шарафутдинова, сервис позволяет бесплатно получить сертификат электронной подписи, сформировать усиленную неквалифицированную и квалифицированную электронные подписи (УНЭП и УКЭП), при этом для оформления УКЭП потребуется заграничный биометрический паспорт. Граждане, у которых нет загранпаспорта нового поколения, в скором времени смогут удостоверить свою личность в офисе МФЦ.

— Многофункциональный центр Башкортостана участвует в федеральном пилотном проекте минцфиры России по очной идентификации граждан, у которых нет биометрического загранпаспорта, для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в мобильном приложении «Госключ». Сейчас мы проводим совместные подготовительные мероприятия, чтобы начать предоставлять данную услугу. Как только все необходимые процедуры будут завершены и услуга станет доступна для пользователей, мы проинформируем об этом граждан на нашем официальном сайте, — пояснила директор МФЦ Башкортостана Наталья Куприянова.

Перечень сервисов планируется расширять. Этот инструмент будет использоваться в кадровом документообороте, при оформлении аренды недвижимости, заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями. А со временем в «цифру» будут переведены наиболее востребованные государственные, муниципальные и коммерческие услуги, поскольку создание новых сервисов — одна из основных задач нацпроекта «Цифровая экономика», в рамках которого создано приложение.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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