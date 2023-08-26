В Башкирии приложение «Госключ» оформили 9515 пользователей

По информации ведомства, «Госключ» — это мобильное приложение Госуслуг, которое было внедрено в августе 2021 года в рамках инфраструктуры электронного правительства. С помощью этого приложения можно не только подписывать с телефона или планшета юридические документы и получать госуслуги, но и оформлять коммерческие сделки, регистрировать бизнес, заключать договоры, покупать автомашины и так далее. За два года работы приложения в республике подписано свыше 2,7 млн электронных документов, а также оформлено 3,3 млн сертификатов электронной подписи.