Названы сроки, когда перестанут сжигать кур на Авдонской птицефабрике под Уфой

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Над уничтожением очага распространения птичьего гриппа в настоящий момент трудятся 500 человек, 200 из них — представители государственной ветеринарной службы, располагающие необходимым оборудованием, способным ускорить процесс.
Как сообщает госкомитет ветеринарии по Башкирии, процесс сжигания заражённых птиц в котлованах, предположительно, завершится по окончании недели.
Напомним, что ранее жители близлежащих населённых пунктов пожаловались на удушающий запах, распространяющийся возле Авдона из-за работ по ликвидации кур.