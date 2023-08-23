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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Названы сроки, когда перестанут сжигать кур на Авдонской птицефабрике под Уфой

Названы сроки, когда перестанут сжигать кур на Авдонской птицефабрике под Уфой

23 августа 2023, 06:22
Госкомитет сообщил, когда прекратятся работы по ликвидации заражённых кур.

Над уничтожением очага распространения птичьего гриппа в настоящий момент трудятся 500 человек, 200 из них — представители государственной ветеринарной службы, располагающие необходимым оборудованием, способным ускорить процесс.

Как сообщает госкомитет ветеринарии по Башкирии, процесс сжигания заражённых птиц в котлованах, предположительно, завершится по окончании недели.

Напомним, что ранее жители близлежащих населённых пунктов пожаловались на удушающий запах, распространяющийся возле Авдона из-за работ по ликвидации кур.

#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ликвидация#Анна Савельева#Птичий грипп#Авдонская птицефабрика#Госкомитет#Зараженные куры#Ветеринарная служба#Котлованы
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