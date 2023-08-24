«Нам нечем дышать»: жители Авдона рассказали об ужасах жизни рядом с птицефабрикой

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Со слов автора жалобы, птицефабрика в Авдоне утилизирует павших от птичьего гриппа кур в вечернее время.
— Нам нечем дышать уже около двух недель ежедневно. Даже здоровые люди просыпаются утром с головной болью, не говоря уже о аллергиках, пожилых и детях. Мы всё понимаем, мы готовы переждать утилизацию, но зачем жечь павших кур в вечернее время и по ночам, когда все жители близлежащих сёл находятся дома? По ночам гарь, едкий дым, запах падали и жженых перьев, — высказалась жительница села.
Напомним, ранее Mkset писал о сроках прекращения работ по ликвидации заражённых кур.