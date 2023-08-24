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«Нам нечем дышать»: жители Авдона рассказали об ужасах жизни рядом с птицефабрикой

«Нам нечем дышать»: жители Авдона рассказали об ужасах жизни рядом с птицефабрикой

24 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
Жительница села Жуково написала в комментариях под постом Главы Республики с просьбой разобраться с ситуацией.

Со слов автора жалобы, птицефабрика в Авдоне утилизирует павших от птичьего гриппа кур в вечернее время.

— Нам нечем дышать уже около двух недель ежедневно. Даже здоровые люди просыпаются утром с головной болью, не говоря уже о аллергиках, пожилых и детях. Мы всё понимаем, мы готовы переждать утилизацию, но зачем жечь павших кур в вечернее время и по ночам, когда все жители близлежащих сёл находятся дома? По ночам гарь, едкий дым, запах падали и жженых перьев, — высказалась жительница села.

Напомним, ранее Mkset писал о сроках прекращения работ по ликвидации заражённых кур.

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#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Птицефабрика#Авдонская птицефабрика
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