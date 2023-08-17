mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Минторг Башкирии опроверг дефицит яиц в магазинах из-за птичьего гриппа

«В течение 7-10 дней»: власти Башкирии сделали заявление по поводу птичьего гриппа

17 августа 2023, 09:46
Фото: 1MI

Минторг Башкирии опроверг дефицит яиц в магазинах из-за птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа вызвала панику в уфимских магазинах — будут ли куриные яйца снова доступны? Министерство торговли и услуг Башкирии ответило на этот вопрос

Жители Уфы выразили свое беспокойство по поводу опустевших полок в магазинах, где ранее продавались куриные яйца. Они опасаются возникновения дефицита одного из самых важных продуктов.

Представители министерства объяснили, что снижение предложения куриного яйца в магазинах связано с изъятием продукции «Башкирской птицефабрики», которая была произведена в определенные даты.

— Дефицита яйца не наблюдается и не прогнозируется. Совместно с торговыми организациями Министерство работает над замещением продукции «Башкирской птицефабрики» другими производителями в объемах, необходимых для удовлетворения спроса. В течение 7-10 дней поставки восстановятся», — заявили телеканалу UTV в Минторге Башкирии.

В связи с этим торговым точкам пришлось оперативно найти новых поставщиков. Кроме того, в министерстве сообщили, что на 16 августа яйца все еще были в наличии в федеральных и республиканских торговых сетях.

Производители этого товара расположены в разных регионах России: Татарстан, Челябинская область, Москва, Удмуртия, Мордовия, Тюменская и Новосибирская области. Кроме того, в магазинах можно найти товары от предприятий, находящихся в Туймазинском, Бакалинском, Краснокамском и Уфимском районах республики.

Напомним, что ранее Глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак успокоила жителей, в панике отказывающихся от яиц птицефабрики «Башкирская». При соблюдении простейших профилактических мероприятий угрозы подхватить заразу нет. Для этого нужно варить яйца вкрутую и обжаривать белок и желток с двух сторон.

К тому же проверка Роспотребнадзора подтвердила, что на яйцах вируса птичьего гриппа нет. Соответственно, яйца не запрещены к продаже и употреблению.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Птицефабрика#Птичий грипп#Вспышка птичьего гриппа#Общество#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«До окончания»: Хабиров подписал новый документ для семей участников СВО из Башкирии
Сегодня, 04:22
В Уфе куча «пожарок» и спецтехники. Что происходит?
Сегодня, 04:42
В Уфе зафиксированы токсичные выбросы
Сегодня, 03:38
«Вывозят зараженные отходы»: жители Башкирии ужаснулись увиденным
Вчера, 11:42
«Новые люди» помогают башкирским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:11