«В течение 7-10 дней»: власти Башкирии сделали заявление по поводу птичьего гриппа

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Жители Уфы выразили свое беспокойство по поводу опустевших полок в магазинах, где ранее продавались куриные яйца. Они опасаются возникновения дефицита одного из самых важных продуктов.
Представители министерства объяснили, что снижение предложения куриного яйца в магазинах связано с изъятием продукции «Башкирской птицефабрики», которая была произведена в определенные даты.
— Дефицита яйца не наблюдается и не прогнозируется. Совместно с торговыми организациями Министерство работает над замещением продукции «Башкирской птицефабрики» другими производителями в объемах, необходимых для удовлетворения спроса. В течение 7-10 дней поставки восстановятся», — заявили телеканалу UTV в Минторге Башкирии.
В связи с этим торговым точкам пришлось оперативно найти новых поставщиков. Кроме того, в министерстве сообщили, что на 16 августа яйца все еще были в наличии в федеральных и республиканских торговых сетях.
Производители этого товара расположены в разных регионах России: Татарстан, Челябинская область, Москва, Удмуртия, Мордовия, Тюменская и Новосибирская области. Кроме того, в магазинах можно найти товары от предприятий, находящихся в Туймазинском, Бакалинском, Краснокамском и Уфимском районах республики.
Напомним, что ранее Глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак успокоила жителей, в панике отказывающихся от яиц птицефабрики «Башкирская». При соблюдении простейших профилактических мероприятий угрозы подхватить заразу нет. Для этого нужно варить яйца вкрутую и обжаривать белок и желток с двух сторон.
К тому же проверка Роспотребнадзора подтвердила, что на яйцах вируса птичьего гриппа нет. Соответственно, яйца не запрещены к продаже и употреблению.