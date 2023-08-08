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Интернет подорожает в домах жителей Башкирии: известны новые цены

8 августа 2023, 09:50
Фото: 1MI
С 1 сентября компания «Уфанет» повышает цены своих тарифов. Узнали новые цены и причину их повышения

Изменения коснутся как юридических, так и физических лиц. Для первых расценки повышаются от 30 до 200 рублей в зависимости от действующего тарифа. В частных и многоквартирных домах стоимость интернета вырастет всего на 10 рублей, а вот для пользователей, подключённых по технологии PON, она повысится уже на 20 рублей.

Необходимость такого решения компания объяснила всеобщим повышеним цен, за счёт чего «Уфанет» может уйти в минус, сохранив старые расценки на свои тарифы и услуги.

Напомним, что в начале марта данный оператор уже поднимал сумму абонентской платы в некоторых населённых пунктах Башкирии, объяснив это также общим ростом цен, в том числе на оборудование и обслуживание сетей связи.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Интернет#Анна Савельева
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