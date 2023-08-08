Интернет подорожает в домах жителей Башкирии: известны новые цены

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Изменения коснутся как юридических, так и физических лиц. Для первых расценки повышаются от 30 до 200 рублей в зависимости от действующего тарифа. В частных и многоквартирных домах стоимость интернета вырастет всего на 10 рублей, а вот для пользователей, подключённых по технологии PON, она повысится уже на 20 рублей.
Необходимость такого решения компания объяснила всеобщим повышеним цен, за счёт чего «Уфанет» может уйти в минус, сохранив старые расценки на свои тарифы и услуги.
Напомним, что в начале марта данный оператор уже поднимал сумму абонентской платы в некоторых населённых пунктах Башкирии, объяснив это также общим ростом цен, в том числе на оборудование и обслуживание сетей связи.