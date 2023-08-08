Интернет подорожает в домах жителей Башкирии: известны новые цены

Изменения коснутся как юридических, так и физических лиц. Для первых расценки повышаются от 30 до 200 рублей в зависимости от действующего тарифа. В частных и многоквартирных домах стоимость интернета вырастет всего на 10 рублей, а вот для пользователей, подключённых по технологии PON, она повысится уже на 20 рублей.